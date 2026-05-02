Scomparsa di Antonia Porta: la comunità di Corbetta piange l’autrice

Ultimo saluto a Antonia Porta, nata a Vittuone e vissuta a Corbetta: una vita dedicata alla scrittura e alla poesia

La comunità di Corbetta è in lutto per la perdita di Antonia Porta, figura conosciuta anche a Vittuone, dove era nata e aveva trascorso l’infanzia e l’adolescenza. Dopo il matrimonio si era trasferita a Corbetta, città in cui è stata stimata per il suo impegno e per l’amore per la cultura locale.

Tra i familiari, il fratello Angelo era stato a lungo sacrestano nella parrocchia di Vittuone, segno di un legame profondo con le realtà religiose e comunitarie del territorio.

La notizia della sua scomparsa, avvenuta nei giorni scorsi all’età di 89 anni, è stata accolta con commozione da chi la conosceva: amici, lettori e vicini ricordano non solo la sua figura privata ma anche la sua vena creativa. Sul piano personale, la sua casa e il suo affetto hanno lasciato un’impronta nella vita dei familiari; sul piano culturale, il volume che ha firmato insieme ad altri è considerato un contributo alla memoria locale e alla valorizzazione della poesia di campagna.

Il ricordo della famiglia

Tra i messaggi più sentiti c’è quello del nipote Andrea Balzarotti, storico del territorio e titolare di una cartolibreria in città, che ripercorre il rapporto affettuoso con la nonna. Secondo Andrea, Antonia gli ha trasmesso l’interesse per la lettura e la scrittura e lo ha incoraggiato a coltivare la curiosità intellettuale. Il nipote sottolinea come la sua attenzione allo studio e la voglia di approfondire ogni argomento siano state caratteristiche distintive di una vita vissuta con intensità e dedizione.

Un legame che diventa guida

Il rapporto familiare si è trasformato spesso in un percorso formativo: Andrea ricorda che la nonna lo ha avviato alla pratica della scrittura, stimolandolo a esplorare parole e storie. Questo ruolo educativo, raccontato con affetto, ha contribuito a costruire l’immagine pubblica di Antonia come una persona curiosa e attenta alle radici culturali. In molti nella comunità riconoscono in lei la figura di una donna che, pur nella riservatezza, ha saputo lasciare segni duraturi attraverso il dialogo e la condivisione.

Il libro e l’eredità letteraria

Antonia è autrice del volume intitolato «Libera come una piuma al vento…», una raccolta che mescola racconti di vita e componimenti poetici ispirati alla campagna e ai ritmi della natura. Le pagine del libro offrono una narrazione di luoghi e tempi passati, con immagini che rievocano paesaggi rurali e sentimenti semplici ma profondi. Per molti lettori, l’opera rappresenta un ponte tra memoria personale e memoria collettiva: un piccolo patrimonio culturale da custodire e rileggere.

Temi e stile

Nei testi si percepisce l’amore per la parola e la capacità di trasformare il quotidiano in racconto. Il tono è spesso intimo, con una predilezione per i dettagli della vita contadina e per le emozioni che nascono dal contatto con la natura. L’uso di immagini delicate richiama l’idea della leggerezza suggerita dal titolo: la metafora della piuma diventa simbolo di libertà interiore e di un’esistenza capace di volare tra ricordo e poesia.

Le esequie e la comunità

Le esequie si terranno sabato 2 maggio, alle ore 14.30, nella chiesa parrocchiale di San Vittore a Corbetta. La celebrazione offre alla città l’occasione per rendere omaggio a una concittadina che ha contribuito con il suo lavoro e la sua presenza alla vita culturale locale. La funzione religiosa rappresenterà un momento di condivisione dei ricordi, mentre parenti e amici si riuniranno per salutare la persona amata.

Informazioni pratiche

Per chi desidera partecipare, la chiesa di San Vittore è il luogo indicato per la cerimonia; è prevista una breve partecipazione pubblica al termine della funzione per coloro che vorranno portare un ultimo saluto. Il ricordo di Antonia sarà anche veicolato attraverso i canali locali e le iniziative che la famiglia e la comunità riterranno opportuno promuovere per onorare la sua memoria.

Lascito e memoria

Oltre al libro e ai legami familiari, la testimonianza più immediata è la passione per la conoscenza che Antonia ha trasmesso a chi le stava vicino. Il nipote Andrea, insieme ad altri amici e lettori, invita a leggere e rileggere le sue poesie come modo per mantenerne vivo il messaggio. Come gesto finale, Andrea ha rivolto un saluto affettuoso, ricordando la sua figura come libera e serena, un invito a conservare il suo esempio di curiosità e amore per la parola.

Una galleria fotografica accompagna il ricordo con immagini che ritraggono momenti di vita e istantanee del territorio: per chi vuole approfondire la conoscenza di Antonia e del suo percorso, le fotografie offrono un ulteriore spunto per ricordare una donna che ha saputo unire affetto familiare e impegno culturale.