Atto vandalico al monumento di Giovanni Falcone a Trezzano: reazioni e indagini

La targa in marmo dedicata a Giovanni Falcone è stata danneggiata nella notte precedente al 23 maggio 2026; il sindaco di Trezzano condanna il gesto e sono state avviate le verifiche

Un episodio di vandalismo ha colpito il cuore della memoria civile a Trezzano sul Naviglio: la targa commemorativa dedicata a Giovanni Falcone e alle vittime della strage di Capaci è stata trovata gravemente danneggiata nella notte precedente al 23 maggio 2026. L’azione, avvenuta alla vigilia della ricorrenza che celebra il Giorno della Legalità, ha suscitato immediata indignazione tra i residenti e le istituzioni locali. Le prime immagini diffuse sui social mostrano la lastra in marmo compromessa, circostanza che ha alimentato lo sgomento nella comunità cittadina.

Il monumento onora la memoria di Giovanni Falcone, della moglie Francesca Morvillo e degli agenti della scorta Antonio Montinaro, Vito Schifani e Rocco Dicillo, tutti uccisi nel tragico attentato del 23 maggio 1992 sull’autostrada A29 nei pressi di Capaci. La lastra danneggiata, secondo quanto riportato dalle prime ricostruzioni, appare colpita in modo violento, probabilmente con strumenti contundenti. Il monumento riveste un valore simbolico per la città e per chi vuole tenere viva la memoria di chi ha sacrificato la propria vita nella lotta alla criminalità organizzata.

Reazioni delle autorità e della comunità

Le istituzioni locali hanno espresso condanna per il gesto: il sindaco di Trezzano sul Naviglio, Giuseppe Luigi Morandi, ha definito l’episodio «uno sfregio ignobile», condannando con fermezza il danneggiamento e sottolineando che non si arretrerà di fronte a chi compie atti del genere. Anche il circolo cittadino del Partito Democratico ha denunciato pubblicamente l’accaduto, pubblicando la fotografia della targa e definendo i responsabili «vigliacchi». Sui canali social si è sviluppato un coro di sdegno che unisce cittadini, associazioni e rappresentanti istituzionali, evidenziando il peso simbolico del luogo colpito.

La voce dei cittadini

I residenti hanno raccontato di essersi svegliati con il senso di offesa per l’attacco a un simbolo condiviso: per molti la targa è un punto di riferimento per le iniziative civiche e le commemorazioni. In una comunità dove le cerimonie del Giorno della Legalità sono momenti di partecipazione, il danneggiamento è stato percepito come un tentativo di offuscare un impegno collettivo. Alcuni cittadini chiedono maggiori controlli e strumenti di protezione per le testimonianze pubbliche, mentre altri invitano a rispondere con iniziative di memoria e restituzione del bene comune.

Indagini e ipotesi investigative

Le autorità competenti hanno avviato accertamenti per risalire ai responsabili: gli investigatori stanno esaminando le immagini, cercando tracce e valutando possibili testimoni. Secondo le prime ipotesi riportate dalla cronaca locale, il danno alla targa in marmo sarebbe stato causato probabilmente a colpi di mazza, ma le verifiche tecniche faranno chiarezza sulle modalità esatte del raid. Al momento non sono state rese note persone fermate o denunciate, e gli approfondimenti proseguiranno nelle prossime ore per ricostruire dinamica e movente.

Aspetti procedurali

Oltre alla ricerca dei responsabili, gli accertamenti includono la richiesta di immagini da telecamere di sorveglianza, l’audizione di eventuali testimoni e la valutazione dei danni per predisporre il restauro. Le amministrazioni locali possono esercitare gli strumenti di tutela del patrimonio commemorativo, attivando denunce formali e collaborando con le forze dell’ordine per garantire il rapido ripristino del monumento e la sicurezza del contesto urbano.

Il valore della memoria e le risposte possibili

L’episodio riporta al centro il tema del rispetto verso i simboli della memoria collettiva: il monumento a Giovanni Falcone non è solo una lastra di marmo, ma un punto di riferimento per la cultura della legalità e per le nuove generazioni. Proteggere questi luoghi significa riconoscere l’importanza della memoria storica e della responsabilità civica. Amministrazione e associazioni locali stanno valutando iniziative di recupero, eventi commemorativi e misure preventive per evitare che simili gesti possano ripetersi.

Nei prossimi giorni la città seguirà le evoluzioni dell’inchiesta e pianificherà il ripristino del sito commemorativo in vista delle celebrazioni. Intanto resta forte l’appello alla comunità affinché la memoria rimanga intatta e condivisa: difendere un monumento è, in ultima analisi, difendere il significato stesso della memoria civile e della lotta alla criminalità organizzata.