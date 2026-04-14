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Casa Surace in teatro con la riunione di condominio al Manzoni

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Casa Surace celebra il decimo anniversario con uno spettacolo che mescola commedia, improvvisazione e partecipazione del pubblico

Casa Surace in teatro con la riunione di condominio al Manzoni

Casa Surace arriva in teatro con La riunione di condominio, un progetto nato per celebrare il decimo anniversario della factory. Lo spettacolo trasforma l’elemento più quotidiano e spesso trascurato della vita urbana — l’assemblea condominiale — in un rito collettivo che mette a confronto caratteri, abitudini e storie personali.

La messinscena non si limita a raccontare: coinvolge chi assiste, dilata i confini del palcoscenico e fa della realtà domestica il principale materiale drammaturgico.

L’esperienza è pensata come un ponte tra la comicità dei video che hanno reso famosa la compagnia e la fisicità del teatro. Al centro resta la convivialità: il profumo di fritto, le battute familiari, le discussioni accese che finiscono per rivelare affetti e contraddizioni. In questo senso lo spettacolo è un laboratorio di osservazione sociale dove il condominio diventa simbolo di un Paese in miniatura, ricco di dialetti, temperamenti e compromessi inattesi.

Un’idea semplice che si fa spettacolo

La formula è apparentemente essenziale: un regolamento da votare, vicini di casa con personalità nette e una platea pronta a farsi coinvolgere. Dietro questa semplicità c’è però una struttura studiata per lasciare spazio all’improvvisazione e alla partecipazione attiva. La scrittura è firmata da Simone Petrella, Alessio Strazzullo e Daniele Pugliese, mentre la regia è affidata a Paolo Ruffini, che ha firmato e prodotto la messinscena. L’effetto è quello di una «riunione» che progressivamente si apre fino a diventare un affresco collettivo, capace di alternare sketch preparati e momenti improvvisi che nascono dal rapporto con il pubblico.

Il condominio come microcosmo

Nello spettacolo il condominio non è solo un contenitore scenografico: diventa un luogo simbolico dove si intrecciano storie personali, contrapposizioni culturali e piccoli eroismi quotidiani. Le dinamiche tra vicini mettono in luce temi più ampi — dalla convivenza alle regole condivise — resi con tono comico ma non privo di tenerezza. L’uso di personaggi tipizzati aiuta a far emergere stereotipi e empatie, trasformando il litigio in occasione per mettere a fuoco ciò che davvero tiene insieme una comunità.

Cast, ritmo e ingredienti della scena

In scena trovano posto volti noti e personaggi ormai familiari per il pubblico di Casa Surace: tra gli interpreti principali spiccano Antonella Morea (la Mamma), Riccardo Betteghella (Ricky, il milanese) e Daniele Pugliese (Nicola, il temerario), affiancati da Alessandro Freschi e altri performer. La recitazione punta a un linguaggio diretto, vicino alla quotidianità, con tempi comici calibrati per alternare momenti di grande ilarità a passaggi più intimi. La presenza del cibo in scena — l’inevitabile odore di fritto — diventa metafora della convivialità, un piccolo rito che avvicina attori e spettatori.

Interazione e ruoli del pubblico

Una caratteristica centrale è l’interattività: il pubblico non è semplicemente osservatore ma viene spesso chiamato a partecipare, assumendo il ruolo di condomino-ospite. Questo meccanismo rompe la distanza tradizionale tra platea e palcoscenico e produce risultati imprevedibili, che l’allestimento accoglie come risorsa drammaturgica. L’esperienza diventa così una festa collettiva, dove la risata è uno strumento di comprensione reciproca e la condivisione di uno spazio — fisico o simbolico — si trasforma in atto teatrale.

Per chi è pensato e perché vale la pena vederlo

Lo spettacolo si rivolge a un pubblico ampio: chi conosce Casa Surace dai video troverà la stessa rabbiosa tenerezza, mentre chi preferisce il teatro cerca un incontro con la realtà contemporanea. È ideale per chi ama la commedia popolare, le serate partecipative e le rappresentazioni che parlano della vita di tutti i giorni. In definitiva, La riunione di condominio offre una serata che mescola risate, riflessione e senso di comunità: un piccolo promemoria sul valore del dialogo, anche quando sembra più comodo ignorarlo.

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