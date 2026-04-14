Casa Surace in teatro con la riunione di condominio al Manzoni

Casa Surace celebra il decimo anniversario con uno spettacolo che mescola commedia, improvvisazione e partecipazione del pubblico

Casa Surace arriva in teatro con La riunione di condominio, un progetto nato per celebrare il decimo anniversario della factory. Lo spettacolo trasforma l’elemento più quotidiano e spesso trascurato della vita urbana — l’assemblea condominiale — in un rito collettivo che mette a confronto caratteri, abitudini e storie personali.

La messinscena non si limita a raccontare: coinvolge chi assiste, dilata i confini del palcoscenico e fa della realtà domestica il principale materiale drammaturgico.

L’esperienza è pensata come un ponte tra la comicità dei video che hanno reso famosa la compagnia e la fisicità del teatro. Al centro resta la convivialità: il profumo di fritto, le battute familiari, le discussioni accese che finiscono per rivelare affetti e contraddizioni. In questo senso lo spettacolo è un laboratorio di osservazione sociale dove il condominio diventa simbolo di un Paese in miniatura, ricco di dialetti, temperamenti e compromessi inattesi.

Un’idea semplice che si fa spettacolo

La formula è apparentemente essenziale: un regolamento da votare, vicini di casa con personalità nette e una platea pronta a farsi coinvolgere. Dietro questa semplicità c’è però una struttura studiata per lasciare spazio all’improvvisazione e alla partecipazione attiva. La scrittura è firmata da Simone Petrella, Alessio Strazzullo e Daniele Pugliese, mentre la regia è affidata a Paolo Ruffini, che ha firmato e prodotto la messinscena. L’effetto è quello di una «riunione» che progressivamente si apre fino a diventare un affresco collettivo, capace di alternare sketch preparati e momenti improvvisi che nascono dal rapporto con il pubblico.

Il condominio come microcosmo

Nello spettacolo il condominio non è solo un contenitore scenografico: diventa un luogo simbolico dove si intrecciano storie personali, contrapposizioni culturali e piccoli eroismi quotidiani. Le dinamiche tra vicini mettono in luce temi più ampi — dalla convivenza alle regole condivise — resi con tono comico ma non privo di tenerezza. L’uso di personaggi tipizzati aiuta a far emergere stereotipi e empatie, trasformando il litigio in occasione per mettere a fuoco ciò che davvero tiene insieme una comunità.

Cast, ritmo e ingredienti della scena

In scena trovano posto volti noti e personaggi ormai familiari per il pubblico di Casa Surace: tra gli interpreti principali spiccano Antonella Morea (la Mamma), Riccardo Betteghella (Ricky, il milanese) e Daniele Pugliese (Nicola, il temerario), affiancati da Alessandro Freschi e altri performer. La recitazione punta a un linguaggio diretto, vicino alla quotidianità, con tempi comici calibrati per alternare momenti di grande ilarità a passaggi più intimi. La presenza del cibo in scena — l’inevitabile odore di fritto — diventa metafora della convivialità, un piccolo rito che avvicina attori e spettatori.

Interazione e ruoli del pubblico

Una caratteristica centrale è l’interattività: il pubblico non è semplicemente osservatore ma viene spesso chiamato a partecipare, assumendo il ruolo di condomino-ospite. Questo meccanismo rompe la distanza tradizionale tra platea e palcoscenico e produce risultati imprevedibili, che l’allestimento accoglie come risorsa drammaturgica. L’esperienza diventa così una festa collettiva, dove la risata è uno strumento di comprensione reciproca e la condivisione di uno spazio — fisico o simbolico — si trasforma in atto teatrale.

Per chi è pensato e perché vale la pena vederlo

Lo spettacolo si rivolge a un pubblico ampio: chi conosce Casa Surace dai video troverà la stessa rabbiosa tenerezza, mentre chi preferisce il teatro cerca un incontro con la realtà contemporanea. È ideale per chi ama la commedia popolare, le serate partecipative e le rappresentazioni che parlano della vita di tutti i giorni. In definitiva, La riunione di condominio offre una serata che mescola risate, riflessione e senso di comunità: un piccolo promemoria sul valore del dialogo, anche quando sembra più comodo ignorarlo.