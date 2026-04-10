Il one-man show Fake News di Alessandro Siani a Milano

Una serata di comicità intelligente in cui Alessandro Siani osserva e prende in giro le menzogne della nostra epoca digitale

Alessandro Siani torna in scena con Fake News, un one-man show pensato per coniugare la verve televisiva alla potenza del palcoscenico. Lo spettacolo nasce dall’incontro tra la performance televisiva Off Line e la carica scenica che contraddistingue l’artista, creando un ritmo serrato fatto di battute, osservazioni e momenti riflessivi.

Sul palco si alternano gag e spunti di attualità che trasformano il racconto personale in un esame divertito della società contemporanea.

Il cuore dello spettacolo

In Fake News Siani esplora il mondo delle notizie false e delle mezze verità, mettendo in scena le contraddizioni del nostro tempo con tono pungente ma affettuoso. L’ossatura narrativa riguarda tanto le grandi distorsioni mediatiche quanto i piccoli inganni quotidiani, quelli che ci raccontiamo nel privato o nelle relazioni di lavoro e amore. La comicità diventa strumento di analisi: attraverso la risata lo spettatore riconosce meccanismi sociali, dalle offerte-trappola alle promesse politiche, e li vede sciorinati con lucidità e ritmo scenico.

Temi principali

Lo spettacolo affronta temi di grande attualità: truffe digitali, la deformazione dei fatti sui social e l’impatto crescente dell’intelligenza artificiale. Con un linguaggio accessibile, Siani decodifica termini spesso evocativi ma poco compresi: l’intelligenza artificiale viene presentata come fenomeno che altera prospettive e relazioni, mentre le fake news vengono smascherate con esempi concreti e ironici che ne mostrano la portata quotidiana.

Dettagli pratici e biglietti

Lo spettacolo sarà ospitato al Teatro Arcimboldi, situato in Viale dell’Innovazione 20 a Milano. L’appuntamento è per il 10 aprile 2026 alle 21:00. I biglietti sono in vendita su TicketOne e il prezzo indicato è di 40 €. Questa sezione pratica riassume l’essenziale per chi vuole partecipare: luogo, data, orario e costo, perché organizzare la serata sia semplice e immediato senza sorprese per il pubblico.

Acquisto e consigli

Per assicurarsi i posti migliori è consigliabile prenotare in anticipo tramite i canali ufficiali, evitando rivendite non autorizzate. Ricorda che il punto vendita ufficiale indica la disponibilità aggiornabile in tempo reale: consultare la pagina dell’evento su TicketOne permette di scegliere settore e prezzo. Arrivare con un po’ di anticipo al Teatro Arcimboldi facilita l’accesso e la sistemazione in sala, soprattutto nelle serate con grande affluenza.

Accessibilità, riduzioni e pubblico

Per questo evento non sono previste riduzioni né tariffe speciali per gruppi: le condizioni di vendita sono uniformi per tutti gli spettatori. Se hai difficoltà di deambulazione o esigenze particolari, il teatro offre servizi dedicati: è consigliato informare la biglietteria e il personale di sala in anticipo, in modo che possano essere attivate le misure necessarie. L’accessibilità è gestita tramite assistenza ai punti di ingresso e percorsi dedicati per facilitare l’arrivo e l’uscita dallo spazio scenico.

Perché vale la pena vedere lo spettacolo

Guardare Fake News significa vivere una serata che unisce intrattenimento e riflessione: la comicità di Siani diventa lente per osservare la realtà contemporanea. Lo show è pensato per chi ama ridere ma non rinuncia a porsi domande su come si costruisce la verità nell’era digitale. Che si tratti di spettatori affezionati al suo modo di fare comicità o di nuovi arrivati curiosi, lo spettacolo promette ritmo, battute calibrate e uno sguardo sulla società capace di divertire e stimolare il pensiero.