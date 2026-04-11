Programmazione e dettagli del Teatro lirico Giorgio Gaber a Milano

Un riassunto della stagione e delle informazioni pratiche sul Teatro lirico Giorgio Gaber di Milano, con date, artisti e note tecniche

Il Teatro lirico Giorgio Gaber si trova nel cuore di Milano, in Via Larga 14 – 20122, e offre una varietà di proposte teatrali e musicali. In questo articolo presentiamo la programmazione visibile, i principali nomi in cartellone e le informazioni pratiche utili per il pubblico.

Le date riportate sono quelle comunicate ufficialmente e non sono state modificate.

La stagione comprende eventi di prosa, concerti e produzioni di danza: dai monologhi comici ai concerti di rilievo, fino a spettacoli per un pubblico ampio. Qui trovate un quadro organizzato della programmazione, l’elenco degli spettacoli con le date confermate e le note tecniche disponibili, così da orientare la scelta prima dell’acquisto del biglietto.

Programmazione e appuntamenti principali

Tra gli appuntamenti con date ufficiali spiccano: Edoardo Leo con “Ti racconto una storia” in programma dal 10/04/2026 al 04/05/2026 (repliche: 2); un altro blocco di repliche dal 08/05/2026 al 10/05/2026 (repliche: 3). Antonio Ornano porta “(IN)GRATO” dal 13/05/2026 al 18/05/2026 (repliche: 2). Queste informazioni aiutano a pianificare la visita in base alla disponibilità dei posti e alle date.

Eventi autunnali già annunciati

Per l’autunno sono previste date speciali: Fabio De Luigi con “BIOL – In carne e ossa Tour” dal 14/10/2026 al 15/10/2026 (repliche: 2), e lo spettacolo collettivo di musica e intrattenimento di J-Ax, Pedar, Matteo Lenardon intitolato “Non aprite quel teatro” programmato dal 30/10/2026 al 31/10/2026 (repliche: 2). Questi eventi spesso richiedono prenotazione anticipata per evitare esaurimenti.

Altri spettacoli in cartellone

Il cartellone include inoltre una varietà di proposte senza date specifiche riportate in questa sintesi: Stefania Andreoli con “La mente in scena“, il duo comico Nuzzo e Di Biase con “Totalmente incompatibili“, il balletto “Ballet of Lights – La Bella Addormentata“, e produzioni di prosa come “La sorella migliore” con Vanessa Scalera, “Nei loro panni” con Claudio Lauretta, e “FRA’ – San Francesco” con Giovanni Scifoni. Anche artisti come Tullio Solenghi con “Colpi di timone“, Eleazaro Rossi con “Kamikaze” e concerti di Ludovico Einaudi compaiono nel palinsesto.

Eventi speciali e format tematici

Tra le iniziative tematiche si segnala il format CANDLELIGHT dedicato a colonne sonore, come l’omaggio a Hans Zimmer. Inoltre montaggi comici come “Vernia o non Vernia” di Giovanni Vernia e proposte teatrali di stampo comico-drammatico completano l’offerta, offrendo varietà di pubblico e linguaggi.

Informazioni pratiche e dotazioni tecniche

Dal punto di vista logistico, la scheda tecnica disponibile al pubblico riporta molti campi come capienza, boccascena e larghezza, ma per questo teatro tali voci risultano al momento indicate come non disponibile. È invece confermato che l’indirizzo è Via Larga 14 – 20122 Milano. Si raccomanda di consultare il box office ufficiale prima di organizzare la visita per dettagli su posti e servizi.

Accessibilità e servizi al pubblico

Le informazioni su accesso disabili, parcheggio, bar e guardaroba sono al momento segnate come non disponibili. Anche la piantina della sala e la scheda tecnica completa non risultano pubblicate. Chi ha esigenze particolari dovrebbe contattare direttamente la biglietteria per verificare misure di accessibilità e eventuali servizi dedicati.

Biglietteria e contatti

La struttura segnala la presenza del box office per l’acquisto dei biglietti; tuttavia i dettagli operativi non sono tutti elencati nella scheda pubblica. È buona prassi iscriversi alla newsletter del teatro o consultare il sito ufficiale per aggiornamenti su aperture della biglietteria, promozioni e variazioni di programma, specialmente per spettacoli con repliche limitate.

Perché scegliere il Teatro lirico Giorgio Gaber

Scegliere il Teatro lirico Giorgio Gaber significa puntare su una programmazione eterogenea che spazia dalla comicità ai grandi concerti, passando per la danza e la prosa. Nonostante alcune informazioni tecniche non siano immediatamente disponibili al pubblico, la varietà di nomi in cartellone e la centralità della sede a Milano rendono il teatro un punto di riferimento per chi cerca eventi culturali in città. Consultate sempre il box office per confermare date e posti prima dell’acquisto.