Serena Rossi in SereNata a Napoli: una serenata tra musica e ricordi

Serena Rossi porta in teatro una serenata personale dedicata a Napoli, tra musiche tradizionali, ricordi familiari e riflessioni sul passato e sul presente

Il progetto SereNata a Napoli ritorna sul palco del TAM – Teatro Arcimboldi Milano in una serata pensata per chi vuole lasciarsi guidare dalle canzoni e dai racconti. L’appuntamento è fissato per il 16 aprile 2026, ore 21:00, quando l’attrice e cantante Serena Rossi restituisce al pubblico un ritratto di Napoli che unisce memoria e leggerezza.

In platea si ritroveranno melodie note e storie intime che si alternano fra sorriso e commozione.

Lo spettacolo si propone come una serenata contemporanea: non un semplice concerto né una lezione storica, ma un dialogo vivo con chi ascolta. Ogni brano diventa un tassello di vita e ogni racconto apre un varco su esperienze private e collettive, facendo emergere temi che vanno dalla festa alla nostalgia, dal femminismo alle ferite della guerra.

Ideazione e squadra artistica

Dietro la forma dello spettacolo c’è un percorso creativo condiviso: SereNata a Napoli nasce dall’idea di Serena Rossi ed è stata elaborata insieme a Maria Sole Limodio e Pamela Maffioli. La regia è firmata da M. Cristina Redini, mentre la direzione musicale e gli arrangiamenti sono a cura del M° Valeriano Chiaravalle. Questa squadra ha lavorato per accostare il repertorio tradizionale a soluzioni musicali più contemporanee, mantenendo intatto il senso della materia originaria.

Musica e qualità sonora

La partitura sonora dello spettacolo privilegia l’equilibrio tra voce e strumenti: gli arrangiamenti mirano a valorizzare la tessitura melodica partenopea senza banalizzarla. Il risultato è una trama sonora che mette in evidenza il valore delle canzoni come memoria viva. Gli ascoltatori noteranno come ogni scelta strumentale sostenga la voce di Serena Rossi, trasformando ogni momento musicale in una piccola scena narrativa.

Temi e narrazione

Al centro dello spettacolo ci sono parole e musiche che raccontano una città stratificata: nostalgia, festa, amore e le storie più difficili. Tra i percorsi narrativi emerge il ricordo delle Quattro Giornate di Napoli e il racconto della guerra, passaggi che vengono affrontati con delicatezza per restituire la complessità della storia cittadina. Allo stesso tempo non mancano momenti di ironia e autoironia, quei lampi di leggerezza che aiutano a esorcizzare il dolore.

Aneddoti personali e radici

Serena racconta episodi tratti dalla sua infanzia e dalla storia familiare, come il legame con il tema del viaggio dei bambini durante la guerra: una storia che rievoca l’esperienza delle migliaia di famiglie che affrontarono la partenza verso il nord. Questi frammenti personali rinsaldano il legame con le canzoni, rendendo lo spettacolo non solo un omaggio a Napoli ma anche una testimonianza familiare che parla di rinascita e resilienza.

Informazioni pratiche per il pubblico

Lo spettacolo è in programma al TAM – Teatro Arcimboldi Milano il 16 aprile 2026, ore 21:00. Sono previste riduzioni: i possessori della tessera TAM Together (TT) hanno diritto a uno sconto del 20%. Per questo evento non sono previste agevolazioni specifiche per i gruppi. Il teatro mette a disposizione servizi per gli spettatori con difficoltà di deambulazione: si consiglia di segnalare le necessità alla biglietteria e al personale di sala per attivare il supporto adeguato.

Lo spettacolo è pensato per chi ama la contaminazione fra parola e musica e per chi desidera ascoltare una serenata che somiglia a un racconto di vita. La forza del progetto sta proprio nella capacità di trasformare una serie di canzoni in un percorso emotivo accessibile tanto ai napoletani quanto agli spettatori che incontrano per la prima volta questi suoni.

Note finali e prospettive

Oltre a portare in scena questo lavoro originale, Serena Rossi ha espresso il desiderio di far conoscere lo spettacolo anche alle comunità italiane all’estero, convinta che il patrimonio emotivo di Napoli parli a molti. La serata agli Arcimboldi rappresenta dunque sia un appuntamento di intrattenimento sia un’occasione per riflettere sulle radici, sulla memoria e sulla forza della musica come strumento di narrazione collettiva.