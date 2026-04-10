Tom Sawyer in scena al Teatro Blu: un musical country per tutta la famiglia

Tom Sawyer rivive in un musical italiano con musiche originali, coreografie country e una regia che punta all'emozione intergenerazionale

Il classico di Mark Twain si trasforma in palcoscenico con Le avventure di Tom Sawyer, un musical italiano che porta sul palco l’immaginario del Mississippi attraverso canzoni nuove e un taglio narrativo pensato per tutte le età. La messa in scena, ideata e diretta da Emanuele Revalente, propone un equilibrio tra divertimento e riflessione, offrendo al pubblico un’esperienza che mescola ritmo, comicità e malinconia.

L’opera è concepita come un progetto unitario in cui libretto, musica e coreografia dialogano per restituire il senso dell’infanzia e dell’amicizia che sta al centro del romanzo.

Il progetto e la tournée

La produzione, nata con l’intento di celebrare i 150 anni dall’uscita del romanzo, ha debuttato il 27 marzo 2026 al Teatro Sociale di Sondrio e prosegue con un mini tour che comprende tappe in Valtellina e Lombardia: una sosta il 16 aprile 2026 a Valdidentro (Spazio Polifunzionale Rasin), la data milanese l’11 aprile 2026 al Teatro Blu con repliche alle ore 16:00 e 21:00 e la chiusura prevista il 17 aprile 2026 a Cassina De’ Pecchi. L’intenzione del regista è stata quella di partire dalla propria terra per poi portare lo spettacolo in città, rendendolo accessibile sia ai giovani che alle famiglie.

Origine e adattamento

Partendo dal libretto originale di Mark Twain, Revalente ha costruito un adattamento teatrale che mantiene lo spirito dell’opera ma lo rende contemporaneo attraverso dialoghi ridisegnati, scene corali e momenti musicali inediti. La produzione, a firma Far Musical Company in co-produzione con THE OSB Group, punta a una lettura italiana del racconto statunitense, preservandone le atmosfere ma reinterpretandone il linguaggio per il palcoscenico moderno.

Musica, arrangiamenti e atmosfere

La colonna sonora è un elemento centrale: sotto la supervisione musicale di Daniel Montecolle, autore delle musiche insieme a Davide Foglia, il progetto propone brani in stile country concepiti appositamente per lo spettacolo. L’uso di strumenti come banjo, chitarre acustiche, lap steel e fiddle contribuisce a creare un paesaggio sonoro che alterna momenti spensierati e tonalità più introspective. Montecolle racconta di aver lavorato sulla psicologia dei personaggi per tradurla in temi musicali riconoscibili, fondendo elementi folk, rock e orchestrazioni per sostenere la narrazione scenica.

Coreografie e linguaggio visivo

Le coreografie, firmate da Lorena Martini, utilizzano il linguaggio del musical per raccontare i movimenti di una gioventù in cerca di avventura: danze calibrate, passi collettivi e momenti solisti che servono la storia più che la mera esibizione. Il progetto scenografico, ideato da Revalente, predilige materiali caldi come il legno per evocare il Sud rurale, con elementi ricorrenti come il dondolo di una veranda o il ponte sul fiume, pensati per stimolare l’immaginazione degli spettatori e sostenere il ritmo del racconto.

Cast, squadra creativa e produzione

Sul palco si alternano tredici interpreti: Renato Taranto è Tom Sawyer, affiancato da Emanuele Revalente nei panni di Huckleberry Finn e da una compagnia che include Sofia Azzarello (Becky Thatcher), Sara Persali (Zia Polly), Leonardo Ghini (Joe Harper) e altri talenti. La regia e l’adattamento sono di Revalente; oltre alla supervisione musicale di Montecolle e agli arrangiamenti di Foglia, lo staff creativo comprende disegno luci di Jorgo Plaku e costumi curati dalla Far Musical Company con dettagli sartoriali di Donatella De Bernardi. La co-produzione vede il coinvolgimento di THE OSB Group.

Date, biglietti e informazioni pratiche

La tappa milanese è fissata per l’11 aprile 2026 al Teatro Blu di Milano (Via Cardinale Giovanni Cagliero, 26) con due repliche: ore 16:00 e ore 21:00. I biglietti sono acquistabili su Vivaticket; la fascia di prezzo indicata va da 18,18 a 25,00 euro. Per informazioni è possibile contattare il teatro al numero 380 281 2735 o via email a info@teatroblu.org, e consultare il sito http://www.teatroblu.org. Lo spettacolo è pensato come esperienza per famiglie, scuole e appassionati di musical, con un impianto scenico e sonoro studiato per valorizzare sia il pubblico giovane sia quello adulto.