Arresto a Milano: fermato 25enne per detenzione ai fini di spaccio in Lorenteggio

Un servizio in abiti civili del Commissariato Lorenteggio ha portato all'arresto di un 25enne accusato di detenzione ai fini di spaccio dopo uno scambio avvenuto in auto su Via Vespri Siciliani

Un’operazione della Polizia di Stato nel quadrante ovest di Milano si è conclusa con l’arresto di un uomo di 25 anni di origine marocchina, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’intervento, condotto in abiti civili dall’Ufficio Controllo del Territorio del Commissariato Lorenteggio, è scattato a seguito di movimenti ritenuti sospetti in strada che hanno attirato l’attenzione degli agenti.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, l’attenzione è stata concentrata su un uomo di 44 anni a bordo di un monopattino elettrico che si muoveva in modo irregolare tra le auto in sosta e poi si è soffermato su Via Vespri Siciliani all’angolo con Via Bellini. L’episodio, avvenuto nel pomeriggio di lunedì 18 maggio, si è sviluppato rapidamente quando un’utilitaria si è fermata e il 25enne è salito a bordo per un breve scambio che gli agenti hanno deciso di interrompere.

Svolgimento dell’operazione

Gli operatori in abiti civili hanno osservato la scena da distanza ravvicinata per non compromettere il controllo e sono intervenuti al momento opportuno, bloccando i due occupanti ancora dentro l’abitacolo. Il cliente è stato trovato in possesso di una dose di cocaina appena acquistata e successivamente segnalato come assuntore secondo le procedure amministrative. Il tempestivo intervento ha evitato la dispersione delle prove e permesso un’ispezione mirata dell’automobile.

Il controllo nell’abitacolo

Durante la perquisizione dell’utilitaria gli agenti hanno individuato un vano portaoggetti ricavato sotto il bracciolo centrale: al suo interno sono state trovate 26 dosi di cocaina per un peso complessivo di circa 11 grammi, oltre a 120 euro in contanti ritenuti provento dell’attività di spaccio. La scoperta conferma l’uso dell’auto come base temporanea per lo stoccaggio e la distribuzione delle sostanze, una modalità sempre più comune nello scenario dello spaccio urbano.

Perquisizione domiciliare e sequestri

Le indagini sono proseguite con una perquisizione nell’abitazione del 25enne, sita in Via Bruzzesi, dove sono stati sequestrati ulteriori 5.000 euro in contanti. Gli agenti stanno effettuando accertamenti per stabilire se quella cifra sia collegata all’attività di vendita di droga. Il sequestro di somme elevate rappresenta un elemento investigativo cruciale per ricostruire eventuali reti di approvvigionamento e flussi di denaro.

Verifiche in corso

Oltre alla documentazione del materiale rinvenuto, gli inquirenti analizzeranno i riscontri patrimoniali e i possibili collegamenti con altri episodi di spaccio nella zona del Lorenteggio. Le verifiche includono l’esame dei telefoni, degli spostamenti e delle disponibilità finanziarie, utili a delineare la portata dell’attività e a identificare eventuali complicità o canali di distribuzione.

Modalità dello spaccio urbano e criticità

Il caso sintetizza alcune caratteristiche ricorrenti dello spaccio nelle aree metropolitane: incontri rapidi, veicoli usati come depositi temporanei, e mezzi elettrici che facilitano spostamenti veloci. Tale assetto rende lo smercio più frammentato ma costante. Gli agenti sottolineano come il contrasto richieda servizi in abiti civili, osservazione discreta e interventi coordinati per cogliere i passaggi lampo tipici di questa forma di traffico.

Implicazioni e prossimi sviluppi

Con l’arresto del 25enne la Polizia ha tolto dal circuito cittadino dosi e somme in denaro, ma le indagini proseguono per accertare l’eventuale estensione dell’attività. L’intervento evidenzia anche la necessità di strategie mirate per prevenire il fenomeno nelle aree più esposte: controllo del territorio, collaborazione con i cittadini e analisi dei flussi finanziari. Le autorità locali valuteranno nei prossimi giorni gli sviluppi e le eventuali ulteriori misure investigative.