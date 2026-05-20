Giardini di piazzale Aquileia dedicati a Marco Pannella: Milano ricorda il leader radicale

Milano ha scelto di onorare Marco Pannella intitolandogli i giardini di piazzale Aquileia, un gesto che richiama le sue campagne per la dignità carceraria e i diritti civili

Milano ha dedicato i Giardini di piazzale Aquileia alla memoria di Marco Pannella, figura centrale del Partito Radicale Italiano e instancabile promotore di campagne non violente per le libertà civili. La decisione è stata presa a dieci anni dalla sua scomparsa; Pannella è infatti scomparso il 19 maggio 2016. La cerimonia pubblica ha visto la presenza del sindaco Giuseppe Sala, di Raffaella Stacciarini, segretario dell’Associazione Enzo Tortora – Radicali Milano, e di Marco Cappato, testimoniando un riconoscimento istituzionale e civile al suo impegno.

Questa intitolazione vuole essere più di una semplice targhetta: diventa un punto di memoria e di riflessione sulla storia delle lotte per i diritti in Italia. Il gesto richiama l’eredità di un uomo che ha usato metodi non convenzionali, come i scioperi della fame e della sete, per mettere in luce istanze sociali spesso ignorate. Nel racconto pubblico, quel tipo di protesta è diventata la firma morale della sua azione politica, capace di mobilitare l’opinione pubblica e di aprire dibattiti legislativi e culturali.

La scelta del luogo e il suo significato

La collocazione dei giardini accanto al carcere di San Vittore non è casuale: per Pannella il tema carcere è stato uno dei nodi centrali della sua attività. Per oltre trent’anni si è battuto contro le condizioni detentive che definiva disumane, sollecitando misure di amnistia e indulto e denunciando le situazioni di sovraffollamento e di degrado. Intitolare un’area verde proprio di fronte a una grande istituzione penitenziaria vuole mantenere viva la memoria di chi ha fatto della tutela della dignità dei reclusi una priorità politica.

Un luogo di memoria attiva

I giardini assumono così la funzione di spazio pubblico in grado di connettere passato e presente: non solo ricordo, ma anche stimolo per nuove riflessioni sulle politiche penitenziarie. Il quartiere intorno a San Vittore porta con sé storie complesse, e l’intitolazione invita cittadini e istituzioni a confrontarsi con la necessità di una giustizia dal volto umano. È un monito a non dimenticare le lotte che, spesso in solitudine, hanno aperto strade di cambiamento.

Le campagne e i risultati politici

Nel corso della sua carriera parlamentare e di europarlamentare, Pannella ha promosso riforme che hanno inciso profondamente sul tessuto sociale italiano: tra queste, l’introduzione della legge sul divorzio, la spinta verso la depenalizzazione dell’aborto, la proposta di legalizzazione delle droghe leggere e la promozione dell’obiezione di coscienza al servizio militare. Queste battaglie, spesso controcorrente, hanno contribuito a ridisegnare lo spazio delle libertà individuali nel Paese, mostrando come la controversia pubblica possa tradursi in riforme legislative concrete.

Il caso Welby e l’impegno per il fine vita

Un episodio emblematico della sua attività è il coinvolgimento, nel 2006, nella vicenda di Piergiorgio Welby insieme all’Associazione Luca Coscioni: quella battaglia ha portato all’attenzione nazionale la questione del diritto al rifiuto delle cure e ha alimentato il dibattito sull’eutanasia legale. Fu un momento in cui diritti personali e sensibilità collettive si sono confrontati in modo forte, e nel quale Pannella ha messo visibilità su temi complessi con l’obiettivo di aprire un confronto legislativo e culturale.

La cerimonia e le parole dei protagonisti

Alla cerimonia il sindaco ha sottolineato la coerenza tra i valori di Pannella e quelli condivisi dalla città, definendo l’intitolazione come un riconoscimento dell’impegno per una giustizia più umana. Marco Cappato ha ricordato come la memoria sia utile se guarda al futuro e se sostiene le lotte attuali per i diritti universali, mentre Raffaella Stacciarini ha richiamato la figura di Pannella come inquieta e provocatoria, capace di spingere il Paese a confrontarsi con verità scomode.

Uno spazio per il dibattito civile

Con la nuova intitolazione i Giardini di piazzale Aquileia diventano un luogo dove la cittadinanza può incontrarsi, ricordare e discutere. L’area verde, collocata simbolicamente di fronte a una realtà come San Vittore, invita a mantenere viva l’attenzione su politiche penitenziarie, diritti civili e forme di protesta non violenta che hanno caratterizzato la carriera di Pannella. In questo senso, l’omaggio è pensato come un invito a continuare il dibattito pubblico su temi che restano attuali e controversi.