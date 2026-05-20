Violenza al terminal di Lampugnano: fermato un 26enne dopo l’intervento di un autista

Un autista ha lanciato l'allarme, gli agenti della Polizia locale hanno bloccato l'aggressore e la vittima è stata affidata al Nucleo tutela donne e minori

Nel primo pomeriggio di martedì 19 maggio all’interno del terminal bus di Lampugnano a Milano si è verificato un episodio che si è concluso con l’arresto di un uomo accusato di violenza sessuale. La vittima, una donna nata in Togo nel 1984 e di 42 anni, era appena arrivata dall’aeroporto di Milano-Linate e si trovava sui banchini con i suoi bagagli quando è stata avvicinata. Le dinamiche ricostruite dagli agenti evidenziano come un gesto apparentemente di cortesia abbia rapidamente preso una piega violenta, fino all’intervento delle forze dell’ordine dopo la segnalazione di un conducente di autobus.

Secondo la ricostruzione ufficiale, un cittadino nigeriano di 26 anni, già noto alle autorità, avrebbe offerto aiuto con la valigia per poi costringere la donna a spostarsi verso una zona appartata della stazione. Qui, sempre secondo le testimonianze, l’uomo l’avrebbe immobilizzata e avrebbe proceduto con palpeggiamenti e contatti non desiderati. L’allarme è scattato quando un autista, insospettito dai movimenti nella zona e dai tentativi della donna di sottrarsi, ha chiamato l’attenzione sulle azioni sospette, permettendo a una pattuglia della Polizia locale presente nell’hub di intervenire prontamente.

I fatti accertati nel terminal

Le prime fasi dell’intervento sono state rapide: gli agenti della Polizia locale hanno raggiunto il luogo segnalato e hanno separato i due, evitando il peggio. La vittima è stata soccorsa immediatamente e presa in carico dal Nucleo tutela donne e minori, reparto specializzato che si occupa dell’assistenza alle persone coinvolte in episodi di violenza. Le autorità hanno poi proceduto con l’arresto del sospettato, formalizzando l’accusa di violenza sessuale, mentre la scena è stata messa sotto sequestro per acquisire prove utili alle indagini.

Il ruolo decisivo dell’autista

Il contributo dell’autista è stato determinante: il conducente, notando un comportamento anomalo in una zona meno visibile del terminal e i segnali di difficoltà della donna, ha dato l’allarme e ha permesso di interrompere l’aggressione. Questo episodio sottolinea come la collaborazione civica e l’attenzione del personale di servizio possano fare la differenza nelle situazioni di emergenza. Le testimonianze raccolte sul posto hanno orientato gli agenti verso una ricostruzione rapida e precisa degli eventi, che è stata inoltre supportata dalle immagini di videosorveglianza.

Indagini, prove e rilievi

Gli investigatori hanno acquisito i filmati delle telecamere presenti nell’area, elementi considerati cruciali per confermare quanto dichiarato dalla vittima e dagli operatori intervenuti. Le immagini, insieme alle dichiarazioni, sono al centro degli accertamenti per stabilire con esattezza le dinamiche e la responsabilità dell’arrestato. Il lavoro del Nucleo tutela donne e minori comprende anche il supporto psicologico e la raccolta di informazioni sensibili con modalità che tutelino la dignità della persona offesa, perché la fase di ascolto è una componente fondamentale per costituire un quadro probatorio solido.

Il profilo dell’arrestato e i precedenti

Dai controlli effettuati è emerso che il fermato, un cittadino nigeriano di 26 anni, aveva precedenti per reati che includono furto, rapina e resistenza a pubblico ufficiale, oltre a un arresto per violenza sessuale avvenuto nel 2019 a Isernia. Questi elementi sono stati considerati dagli inquirenti durante le operazioni di identificazione e nelle valutazioni relative alle misure cautelari. Le autorità restano attente a sviluppi processuali e procedurali, in particolare per quanto riguarda la qualificazione giuridica dei fatti e l’eventuale aggravamento delle accuse.

Assistenza alla vittima e passaggi successivi

La donna è stata affidata alle cure del Nucleo tutela donne e minori, che ha provveduto agli accertamenti necessari e all’attivazione dei canali di supporto. In questa fase è centrale il concetto di protezione della persona offesa, inteso come insieme di misure pratiche e psicologiche volte a garantire sicurezza e tutela durante il percorso giudiziario. Le indagini proseguiranno con l’analisi delle prove raccolte, le eventuali audizioni e il coordinamento con la Procura competente per definire le azioni giudiziarie da intraprendere.