Inseguimento da Legnano ad Arluno: auto prende fuoco dopo lo schianto

Un uomo di 50 anni ha ignorato l'alt della Polizia locale a Legnano, finendo contro un muro ad Arluno: l'auto si è incendiata e il conducente è stato denunciato

La mattina di mercoledì 20 maggio 2026 un controllo della Polizia locale di Legnano si è trasformato in un inseguimento che ha attraversato più comuni dell’Altomilanese. Il protagonista, un uomo di 50 anni residente ad Arluno e già noto alle forze dell’ordine, alla guida di una Volkswagen Polo non si è fermato all’alt impostogli da una pattuglia motomontata sulla SP12, dando il via a una fuga per le vie provinciali.

L’inseguimento si è sviluppato passando per Busto Garolfo e Casorezzo prima di concludersi in via Martiri della Libertà a Arluno. Dopo l’impatto contro il muro di cinta di un’abitazione privata il veicolo ha preso fuoco, richiedendo l’intervento immediato dei Vigili del fuoco che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’area.

La dinamica della fuga e dello schianto

Secondo la ricostruzione fornita dagli agenti, la fuga è iniziata poco prima delle 10:00 quando la pattuglia motomontata ha intimato l’alt. Il conducente ha accelerato invece di fermarsi, attraversando strade comunali e provinciali per diversi chilometri. L’episodio ha messo in evidenza l’importanza di manovre di contenimento da parte delle forze dell’ordine: la Polizia locale ha seguito la vettura mantenendo una distanza di sicurezza per evitare incidenti con altri utenti della strada, mentre il percorso ha attraversato aree residenziali e di transito.

Perché la fuga è stata pericolosa

La decisione di evitare il controllo ha creato rischi per i pedoni e per gli altri automobilisti: un inseguimento ad alta velocità su strade non autostradali aumenta esponenzialmente la probabilità di collisioni e di coinvolgimento di terzi. Dopo lo schianto contro il muro di cinta, il veicolo è andato in fiamme, trasformando una situazione già grave in un’emergenza che ha richiesto più mezzi di soccorso.

Interventi e conseguenze giudiziarie

Al termine della corsa l’uomo è sceso dall’auto e ha tentato ancora la fuga a piedi, ma è stato prontamente bloccato dagli agenti della Polizia locale di Legnano insieme ai Carabinieri intervenuti in ausilio. Il fermato ha opposto resistenza, per questo motivo sono state contestate le accuse di fuga pericolosa e di resistenza a pubblico ufficiale. Dopo le prime cure sul posto, è stato trasportato in codice giallo al Pronto soccorso dell’ospedale di Legnano per accertamenti sanitari.

Ruolo dei soccorsi e rilievi

I Vigili del fuoco hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area, permettendo agli agenti di procedere con i rilievi. Sul luogo sono state effettuate verifiche tecniche per stabilire la dinamica esatta dell’impatto e per valutare eventuali responsabilità civili legate al danno alla recinzione dell’abitazione privata. In seguito agli accertamenti medici il 50enne è stato dimesso nel pomeriggio.

Contesto e riflessioni

Questo episodio sottolinea come un controllo di routine possa degenerare rapidamente in un’emergenza che coinvolge più enti: forze dell’ordine, vigili del fuoco e servizi sanitari. L’uso di procedure di contenimento e la collaborazione tra reparti si sono rivelati fondamentali per limitare i danni e garantire la sicurezza pubblica. Le autorità locali proseguiranno le indagini per chiarire tutti gli aspetti della vicenda e per definire le eventuali ulteriori conseguenze giudiziarie a carico del conducente.

Al netto delle responsabilità penali che dovranno essere accertate, resta la gravità di un comportamento che ha messo a rischio persone e proprietà. La scena dell’incidente in via Martiri della Libertà rimarrà al centro degli accertamenti tecnici e amministrativi, mentre la comunità locale riflette sull’importanza di rispettare le indicazioni delle forze dell’ordine anche in situazioni apparentemente ordinarie.