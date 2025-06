Emergenza al Politecnico di Milano: vigili del fuoco in azione per rischio esplosione

Evacuato un laboratorio al Politecnico di Milano per un frigorifero danneggiato. I vigili del fuoco sono sul posto.

È una situazione tesa quella che si sta vivendo presso il Politecnico di Milano, in via Mancinelli 7. I vigili del fuoco sono intervenuti con urgenza a causa di un potenziale rischio di esplosione all’interno del laboratorio di chimica. La notizia ha fatto rapidamente il giro, generando preoccupazione tra gli studenti e il personale.

Dettagli dell’intervento

Il problema è sorto a causa della rottura di un frigorifero da laboratorio, in cui erano conservati circa cinque grammi di sali di diazonio, sostanze chimiche estremamente instabili. Se non gestiti correttamente, questi composti possono innescare reazioni esplosive. La gravità della situazione ha giustificato l’attivazione immediata dei protocolli di sicurezza.

L’edificio è stato evacuato in tempi record, con il personale prontamente allontanato dai locali interessati. La zona è stata isolata per garantire la sicurezza di tutti. Sul posto sono giunti anche i tecnici del Nucleo NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico), specializzati nella gestione di materiali pericolosi, insieme agli artificieri dei carabinieri.

Operazioni in corso

Attualmente, i vigili del fuoco stanno effettuando operazioni di bonifica del frigorifero danneggiato. L’intervento è delicato e richiede la massima attenzione. Iniziate da pochi minuti, le operazioni mirano a neutralizzare ogni possibile rischio di esplosione. Una volta messa in sicurezza la zona, gli artificieri procederanno con il brillamento controllato dei sali di diazonio.

La situazione, sebbene allarmante, è sotto controllo. Ma cosa accadrà una volta che l’emergenza sarà risolta? Quali misure verranno adottate per prevenire simili incidenti in futuro?

Un occhio alla sicurezza

Questo evento mette in evidenza l’importanza della sicurezza nei laboratori chimici. Ogni anno, numerosi incidenti avvengono in strutture simili, e la formazione del personale è cruciale per evitare situazioni critiche come quella attuale. Gli studenti e il personale del Politecnico di Milano sono stati avvertiti di mantenere la calma e seguire le indicazioni fornite dai vigili del fuoco.

Intanto, i cittadini milanesi seguono con apprensione gli sviluppi di questa emergenza, sperando in un esito positivo. La comunità universitaria è in attesa di comunicazioni ufficiali, mentre le operazioni continuano a ritmo serrato. Riuscirà il Politecnico a garantire la sicurezza dei suoi laboratori in futuro?