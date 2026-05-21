Cinque italiani morti alle Maldive: memoria, indagini e operazioni di recupero

Una spedizione subacquea nelle acque dell'atollo di Vaavu si trasforma in tragedia: cinque vittime, operazioni complesse di recupero e il ricordo commosso della comunità di Buccinasco per Monica Montefalcone

La tragedia avvenuta il 14 maggio 2026 nelle acque dell’atollo di Vaavu, alle Maldive, ha lasciato sgomenta la comunità scientifica e i familiari delle vittime. Un gruppo di subacquei impegnato in un’immersione nella grotta di Alimathà non è più tornato in superficie: le autorità locali e i team internazionali hanno avviato ricerche complesse per recuperare i corpi e ricostruire la dinamica dell’incidente.

Tra le persone scomparse c’è la professoressa Monica Montefalcone, docente di Ecologia marina all’Università di Genova, insieme a sua figlia Giorgia Sommacal, oltre a Gianluca Benedetti, Federico Gualtieri e Muriel Oddenino. Le indagini sono in corso per chiarire le cause e identificare eventuali responsabilità, mentre le famiglie ricevono assistenza consolare.

La dinamica dell’incidente e le operazioni di soccorso

Le autorità maldiviane, coordinate dalla Maldives National Defence Force (MNDF) e dal centro di coordinamento marittimo, hanno ricevuto la segnalazione di scomparsa intorno alle 13:45. Le ricerche, svolte via mare e aria con il supporto della safari boat e del resort locale, hanno permesso di rinvenire il primo corpo alle 18:13, all’interno della stessa cavità sommersa esplorata dal gruppo. La grotta è stata segnalata come estesa e profonda, con tratti che raggiungono i 50-60 metri, caratteristiche che complicano ogni intervento di recupero.

Risorse dispiegate e tecniche impiegate

Per affrontare la complessità dell’ambiente sono intervenuti sommozzatori specialisti e successivamente team internazionali, tra cui operatori tecnici finlandesi e squadre coordinate da DAN Europe. Le operazioni hanno utilizzato equipaggiamenti avanzati come rebreather, DPV (scooter subacquei) e sistemi di supporto ridondanti per la sicurezza. Le autorità hanno definito il recupero come ad alto rischio, mantenendo in zona navi e mezzi per il coordinamento delle ricerche durante la notte.

Condizioni ambientali e fattori aggravanti

Le difficili condizioni meteo hanno rappresentato un elemento aggravante: il servizio meteorologico locale aveva emesso un’allerta gialla per la zona, con venti sostenuti tra 40 e 48 km/h e raffiche fino a 80 km/h. Tali condizioni possono influenzare la stabilità delle correnti all’interno delle grotte sottomarine e complicare le fasi di immersione di penetrazione e recupero. Le autorità competenti stanno analizzando tutti i fattori, compresi i tempi della chiamata di soccorso e la pianificazione dell’immersione.

Tempestività delle operazioni e supporto consolare

Oltre ai sommozzatori, sul posto hanno operato le forze di polizia dell’atollo e unità della Guardia costiera, mentre l’ambasciata e il consolato italiani hanno offerto supporto alle famiglie e alle autorità locali. Le comunicazioni ufficiali hanno segnalato che il rientro delle salme in Italia richiederà l’ottenimento delle autorizzazioni necessarie, operazione che potrebbe richiedere alcuni giorni, e la decisione sull’esecuzione dell’autopsia sarà oggetto di valutazione tra le autorità maldiviane e quelle italiane.

Chi erano le vittime: profili e legami professionali

Le cinque persone coinvolte avevano ruoli e legami professionali diversi ma uniti dalla passione per il mare. Monica Montefalcone, 51 anni, era una biologa marina con una lunga attività di ricerca su ecosistemi costieri e tropicali e responsabile di progetti sulle scogliere maldiviane. La figlia Giorgia Sommacal, studentessa di ingegneria biomedica a Genova, aveva ventitré anni a breve. Federico Gualtieri, trentenne originario di Omegna, aveva da poco discusso una tesi di laurea magistrale con Monica e si trovava alle Maldive per attività di ricerca; Muriel Oddenino era assegnista di ricerca collegata al medesimo dipartimento; Gianluca Benedetti lavorava come operation manager per la società che gestiva la safari boat coinvolta nell’escursione.

Impatto sulla comunità accademica e locale

L’Università di Genova ha espresso cordoglio per la perdita di membri della propria comunità accademica, mentre autorità nazionali e locali hanno rivolto messaggi di vicinanza alle famiglie. A Buccinasco la vicesindaca ha ricordato come Monica sia cresciuta nel comune, sottolineando il suo percorso che l’ha portata dalla cittadina lombarda alle attività di ricerca internazionali. Anche i colleghi e gli studenti manifestano profonda commozione per due vite spezzate nell’esercizio della ricerca scientifica.

Prossimi passi: indagini e ricostruzione

Le autorità maldiviane continuano le indagini per ricostruire l’accaduto e verificare ogni possibile responsabilità tecnica o organizzativa. Le operazioni di recupero, coordinate con esperti internazionali, continueranno finché tutte le persone coinvolte non saranno riportate alla superficie e trasferite per le eventuali procedure legali e sanitarie. Le istituzioni italiane restano in contatto con le famiglie per garantire assistenza consolare e accompagnare le pratiche di rimpatrio.

La perdita colpisce non solo i familiari, ma l’intero ambito della ricerca marina, dove la passione per l’esplorazione si fonde con rischi elevati. Rimane aperta la necessità di spiegazioni chiare e di una valutazione attenta delle condizioni che hanno portato alla tragedia del 14 maggio 2026, affinché simili eventi possano essere prevenuti in futuro.