Seregno Fbc potenzia l’organigramma con Gianni Pizzi e Alessio Sangalli

Seregno Fbc ufficializza due ingressi dirigenziali e delinea priorità sportive, collaborazioni con Alcione e interventi sugli impianti

In una conferenza stampa tenuta martedì 19 maggio allo stadio Ferruccio, il Seregno Fbc ha presentato due figure destinate a guidare la fase organizzativa e commerciale del club: Gianni Pizzi come direttore sportivo e Alessio Sangalli come club manager. L’annuncio segna un cambio di passo dirigenziale dopo l’addio di chi ricopriva il ruolo di ds, con l’obiettivo dichiarato di impostare il lavoro in vista della prossima stagione agonistica.

Durante l’incontro con la stampa sono emersi elementi concreti sulle priorità tecniche e societarie: dalla scelta del nuovo allenatore alla strategia per il mercato giocatori, fino agli investimenti sulle strutture. I due dirigenti hanno espresso entusiasmo per il progetto e la volontà di lavorare in sinergia con la proprietà, con l’intento di valorizzare tanto la prima squadra quanto il settore giovanile.

Nuova direzione tecnica e assetto societario

Il ruolo di direttore sportivo affidato a Gianni Pizzi rappresenta il tassello principale della riorganizzazione. Pizzi, che ha ringraziato la Speranza Agrate per la disponibilità, porta con sé esperienza pluriennale e la determinazione a impostare processi chiari per la costruzione della rosa. Accanto a lui, Alessio Sangalli assume la funzione di club manager con l’incarico esplicito di sviluppare il network di sponsor: una leva ritenuta fondamentale per sostenere progetti sportivi e infrastrutturali.

Le prime decisioni sul gruppo tecnico

Non è ancora stata presa una decisione definitiva sul titolare della panchina: il club ha comunicato che l’attuale allenatore non proseguirà con la prima squadra poiché continuerà il suo impegno con la Primavera di Alcione Milano. Pizzi ha indicato un ordine di contatto per i candidati, a partire da specifici profili tecnici, ma senza escludere valutazioni alternative in seguito a colloqui diretti con la società.

Linee guida per la rosa e il mercato

La strategia operativa prevede un deciso ringiovanimento dell’organico, conforme alle direttive della proprietà. Tra i giocatori che avranno priorità nei discorsi di contratto sono stati citati nomi che hanno inciso nell’ultima stagione: due elementi saranno al centro delle trattative per la riconferma e per ricoprire ruoli di riferimento nello spogliatoio. Inoltre, l’orario degli allenamenti verrà spostato al pomeriggio e si lavorerà per conciliare tale decisione con le esigenze lavorative di chi collabora con il club.

Prestiti e collaborazione con Alcione

La collaborazione con Alcione è vista come un’opportunità concreta: è attesa l’arrivo di un numero significativo di giovani provenienti dalla Primavera o in uscita in prestito (tra gli otto e i dodici atleti indicati), con l’obiettivo di integrare elementi vivaci e competitivi senza appesantire il bilancio. Il club ha chiarito che, pur valorizzando i rapporti esterni, la responsabilità ultima delle scelte sportive rimarrà della dirigenza del Seregno Fbc.

Bilanci sportivi e programmi infrastrutturali

Dal punto di vista della dirigenza, il bilancio della stagione è stato giudicato nel complesso positivo: la squadra maggiore ha lottato per i playoff e ha mantenuto posizioni di rilievo in classifica, mentre tutte le formazioni giovanili hanno centrato categorie regionali. Questo risultato sportivo costituisce la base sulla quale costruire la crescita futura, con l’intento di portare i ragazzi del vivaio a competere a livelli superiori in tempi rapidi.

Interventi sugli impianti e cronoprogramma

Sul fronte impiantistico, la proprietà ha già sostenuto investimenti sia allo stadio Ferruccio sia al Dellorto Football Center. È stato annunciato un progetto più ampio di riqualificazione del centro sportivo, che interesserà il campo B, gli spogliatoi e la tribuna: l’intervento è pianificato per il 2027 ma non ha potuto partire prima a causa di ritardi burocratici. Questi lavori sono ritenuti fondamentali per migliorare l’offerta tecnica e l’accoglienza per atleti e tifosi.

Completano l’organigramma nuove figure operative: il direttore organizzativo, l’osservatore e il responsabile del settore giovanile sono stati nominati per dare continuità al progetto tecnico e istituzionale. Con questi innesti, il club intende consolidare sia la gestione quotidiana sia la rete di scouting e formazione, puntando a un equilibrio tra risultati immediati e sviluppo sostenibile.