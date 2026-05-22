Stipendi del calcio femminile in Serie A: cosa sapere

Una panoramica chiara su salari, bonus e tutele per le calciatrici di Serie A, tra numeri ufficiali e prospettive future

Il passaggio al professionismo ha segnato una svolta decisiva nel calcio femminile italiano: il 1° luglio 2026 ha chiuso un’epoca in cui molte atlete erano formalmente considerate dilettanti. Questo mutamento non è stato soltanto simbolico; ha introdotto garanzie e strumenti tipici del lavoro subordinato come il fondo pensione, le coperture assicurative e la tutela della maternità. Perciò la domanda frequente tra tifosi e addetti ai lavori non è più se le giocatrici vengano pagate, ma come si compone il loro reddito e quale sia il livello economico medio nella Serie A.

Rispondere a questa domanda significa osservare un mosaico di elementi: contratti base, premi legati ai risultati, diritti d’immagine e accordi commerciali. Le cifre ufficiali partono da minimi stabiliti dalla FIGC, ma poi si allargano verso importi molto più alti per le giocatrici di punta. Inoltre, la trasformazione economica del movimento influenza la gestione societaria, la pianificazione dei costi e il modo in cui i club costruiscono il proprio modello di entrate.

Cosa cambia con il professionismo

Con la professionalizzazione sono entrate in vigore regole che rendono il rapporto di lavoro più stabile e trasparente: il contratto standard contiene retribuzione, contributi previdenziali, ferie e tutele sanitarie. Il concetto di rimborso spese ha lasciato il posto a uno stipendio vero e proprio, soggetto alle normative del lavoro. Questo ha inciso anche sulla competitività del campionato, perché le società devono ora sostenere oneri più consistenti e trattare le atlete come lavoratrici a tutti gli effetti. La crescita delle garanzie ha permesso alle giocatrici di programmare il futuro e di affrontare la carriera con maggiore serenità.

Minimi contrattuali e cifre significative

La FIGC ha definito dei minimi salariali obbligatori che stabiliscono il cosiddetto pavimento contrattuale: per la stagione 2026/26 una calciatrice che abbia compiuto 24 anni deve ricevere almeno 27.684 euro lordi annui. Questo importo rappresenta il punto di partenza, non la norma per le calciatrici più conosciute: le atlete di club come Juventus, Roma, Milan o Inter possono percepire stipendi che si avvicinano o superano i 150.000-200.000 euro lordi, a cui si aggiungono bonus per risultati sportivi. Per la maggioranza, però, la gestione finanziaria resta cruciale visto che la carriera agonistica è limitata nel tempo.

Fonti di reddito oltre il contratto di club

Per molte giocatrici il vero salto di reddito arriva dagli sponsor e dai contratti di immagine: marchi tecnici, lifestyle e campagne pubblicitarie permettono di integrare significativamente il guadagno. Il concetto di diritti d’immagine è diventato centrale per le top player, che possono costruire un valore economico indipendente dal club. Inoltre, premi individuali, merchandising e partecipazioni a eventi completano il quadro. Chi riesce a diventare volto riconosciuto a livello nazionale o internazionale vede il proprio stipendio totale crescere in modo consistente rispetto al solo contratto sportivo.

Esempi pratici e impatto sulle carriere

Le atlete che si affermano in Nazionale o in competizioni internazionali ottengono visibilità che si traduce in offerte commerciali spesso decisive per la pianificazione economica post-carriera. L’inserimento nei circuiti pubblicitari può trasformare uno stipendio discreto in un reddito capace di sostenere esperienze imprenditoriali o investimenti personali. Anche i premi legati alle prestazioni agonistiche sono un elemento variabile: il modello retributivo si basa sempre più su una combinazione di fisso e variabile, che premia il rendimento e la visibilità delle giocatrici.

Sostenibilità dei club e prospettive di crescita

La gestione di una squadra femminile professionistica comporta costi crescenti: i contributi previdenziali e le assicurazioni incidono per circa il 30-40% sul costo totale di ogni atleta, obbligando i club a ripensare i propri bilanci. In questo scenario diventa fondamentale la ricerca di sponsor dedicati, accordi sui diritti TV e strategie di marketing per aumentare pubblico e ricavi. Il confronto con campionati come la WSL inglese o la Liga F spagnola mostra margini di miglioramento, ma anche una traiettoria chiara verso maggiori investimenti e migliore esposizione mediatica.

In conclusione, comprendere quanto guadagna una calciatrice di Serie A significa guardare a più elementi contemporaneamente: minimi FIGC, contratti top, sponsor, premi e tutele come il fondo pensione. La strada per l’autosufficienza economica del movimento è ancora lunga, ma il professionismo ha dato alle atlete strumenti concreti per costruire una carriera più sicura e remunerativa, ponendo le basi per un sistema che possa attrarre pubblico e investimenti nel medio periodo.