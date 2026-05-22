Polizia arresta presunto autore di rapine in farmacia a Milano

La Polizia di Stato ha bloccato un 58enne ritenuto responsabile di una rapina in una farmacia di via Marcona; grazie a immagini e testimonianze gli investigatori valutano possibili collegamenti con altri colpi

La vicenda si è svolta quando gli agenti della Polizia di Stato di Milano hanno fermato in flagranza un uomo accusato di aver rapinato una farmacia in via Marcona. L’arresto è avvenuto a seguito di un servizio di pattugliamento svolto dalla Squadra Investigativa del Commissariato Monforte Vittoria, che ha potuto intervenire immediatamente dopo il fatto. L’indagato è un cittadino italiano di 58 anni con precedenti penali, e dopo i primi accertamenti è stato accompagnato in Questura per gli adempimenti del caso.

Le autorità hanno riferito che, oltre all’arresto in flagranza, sono state acquisite le immagini degli impianti di videosorveglianza delle farmacie colpite e raccolte le dichiarazioni delle farmaciste vittime dei colpi. Questi elementi hanno permesso di individuare il sospettato come possibile autore di altre rapine commesse con lo stesso approccio operativo. L’uomo è stato poi associato al carcere di San Vittore, dove l’arresto è stato successivamente convalidato e gli atti trasferiti all’autorità giudiziaria.

Come è stato fermato il sospetto

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il fermo è scattato subito dopo la rapina avvenuta il 14 maggio in una farmacia di via Marcona. Gli agenti impegnati nel pattugliamento hanno intercettato il 58enne nelle immediate vicinanze del luogo del reato e lo hanno bloccato senza ulteriori incidenti. La prontezza dell’intervento sul posto è stata determinante per cogliere il presunto autore in flagranza, evitando che si allontanasse e rendendo più rapida la raccolta delle prove disponibili.

Il valore delle registrazioni e delle testimonianze

Le registrazioni delle telecamere interne ed esterne rappresentano un elemento probatorio chiave: attraverso il confronto tra le immagini e le descrizioni fornite dalle farmaciste, gli investigatori hanno potuto mappare i comportamenti e i dettagli utili all’identificazione. In casi come questo, la sinergia tra filmati e dichiarazioni oculari accelera le verifiche e riduce le zone d’ombra, permettendo di ricostruire il modus operandi del sospettato e di verificare analogie con altri episodi simili.

Profilo dell’indagato e trasferimento in carcere

Il fermato è descritto come un cittadino italiano di 58 anni con precedenti per reati simili, circostanza che ha spinto gli inquirenti a valutare eventuali collegamenti con una serie di rapine a farmacie in città. Dopo gli atti di rito presso la Questura, l’uomo è stato portato nel carcere di San Vittore, dove la misura detentiva è stata confermata dall’autorità giudiziaria. Il trasferimento in carcere è una fase che segue normalmente la convalida dell’arresto e consente alle indagini di proseguire con maggiore calma procedurale.

Questioni procedurali e tutele

Durante le prime fasi successive all’arresto sono stati compiuti i necessari controlli relativi alla persona fermata, compresi gli accertamenti sui precedenti e la compatibilità delle prove raccolte. È importante ricordare che, pur essendo stato tratto in arresto in flagranza, il soggetto mantiene i diritti di difesa e che ogni elemento probatorio verrà valutato in sede giudiziaria. Le attività di polizia seguono procedure codificate per bilanciare l’efficacia investigativa con le garanzie previste dalla legge.

Indagini in corso e possibili sviluppi

La Polizia di Stato ha annunciato che le verifiche proseguono per attribuire all’indagato eventuali responsabilità rispetto ad altre rapine commesse con lo stesso modus operandi. Gli investigatori stanno esaminando segnalazioni, analizzando filmati di differenti farmacie e confrontando elementi ricorrenti come l’abbigliamento, i comportamenti e le fasi temporali dei colpi. L’obiettivo è costruire una casistica che possa collegare definitivamente il sospetto ad altri episodi o, in assenza di elementi, escluderne la responsabilità.

La chiave del prosieguo investigativo resterà la capacità di incrociare dati visivi e testimonianze per ottenere riscontri oggettivi. Nel frattempo, il caso rappresenta un richiamo all’importanza delle misure di sicurezza per le attività commerciali e alla collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine per contrastare reati che colpiscono la quotidianità.