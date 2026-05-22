Scambio di cocaina in auto a Milano: arrestato un 25enne vicino a via Vespri Siciliani

Operazione antidroga a Milano: polizia in borghese osserva uno scambio vicino a via Vespri Siciliani e trova dosi nascoste in auto e somme in casa

Un’operazione antidroga condotta in abiti civili dal Commissariato Lorenteggio ha avuto esito positivo martedì 18 maggio 2026: la Polizia di Stato di Milano ha arrestato un cittadino marocchino di 25 anni, con precedenti, per detenzione ai fini di spaccio. L’intervento rientrava in un’attività mirata al contrasto dello spaccio nel Municipio 6 e si è svolto con agenti in appostamento che monitoravano movimenti considerati anomali. Gli operatori hanno seguito la scena con attenzione per documentare gli spostamenti e raccogliere elementi utili alle verifiche successive; l’approccio in borghese è stato fondamentale per cogliere lo scambio in flagrante senza alterare i comportamenti degli interessati.

La dinamica osservata è iniziata con un uomo italiano di 44 anni che, a bordo di un monopattino elettrico, si muoveva lungo via Lorenteggio in direzione di piazza Bottini mostrando atteggiamenti che gli investigatori hanno ritenuto sospetti. L’individuo ha poi proseguito verso via Vespri Siciliani all’angolo con via Bellini, percorrendo il marciapiede avanti e indietro con chiari segnali di nervosismo. Poco dopo è arrivato il 25enne che ha aperto l’autovettura a lui in uso e ha fatto salire il 44enne: gli agenti hanno documentato un rapido scambio all’interno dell’abitacolo, circostanza che ha reso inevitabile l’intervento immediato.

L’intervento e il controllo sul posto

Gli operatori dell’Ufficio Controllo del Territorio sono intervenuti bloccando i due uomini ancora all’interno dell’auto. Durante il controllo il compratore è stato trovato in possesso di una dose di cocaina appena acquistata e, in quanto assuntore, è stato sanzionato amministrativamente secondo le normative vigenti. Le verifiche sul veicolo hanno invece permesso di rinvenire materiali che hanno subito fatto propendere per ipotesi di vendita: quando un intervento è condotto con tempestività, l’attività di osservazione preventiva spesso consente di raccogliere elementi utili ad aggravare le contestazioni nei confronti del presunto pusher.

Il ritrovamento nell’auto

Nella perquisizione dell’utilitaria gli agenti hanno scoperto, nascosti in un vano portaoggetti sotto il bracciolo, ulteriori 26 dosi di cocaina per un peso complessivo di circa 11 grammi, oltre a 120 euro in contanti. Il nascondiglio individuato è un esempio delle tecniche usate per occultare la sostanza durante gli spostamenti: ripari modesti come vani sotto il bracciolo vengono spesso utilizzati per rendere più difficoltosa l’individuazione durante controlli superficiali. Il ritrovamento di somme in contanti all’interno del veicolo ha inoltre contribuito a corroborare i sospetti sull’attività di spaccio.

Perquisizione domiciliare e sequestro

Le verifiche sono proseguite con una perquisizione presso l’abitazione del 25enne, situata in via Bruzzesi: all’interno dell’appartamento gli agenti hanno sequestrato ulteriori 5.000 euro in contanti, somma che le forze dell’ordine ritengono essere collegata all’attività illecita. Il sequestro dei proventi è una misura che fa parte della strategia investigativa per inceppare la filiera economica dello spaccio e per fornire elementi utili al procedimento penale. Al termine delle attività il giovane è stato formalmente arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio, con comunicazione agli uffici giudiziari competenti.

Documentazione e profilo dell’indagato

Secondo quanto riportato dagli atti, il 25enne ha precedenti di polizia che sono stati presi in considerazione durante le verifiche; la presenza di precedenti può influire sulle valutazioni cautelari e sul corso delle indagini. Gli agenti hanno provveduto a documentare fotograficamente i luoghi del ritrovamento e a redigere verbali dettagliati del sequestro della sostanza e del denaro, elementi che saranno utili nel prosieguo dell’azione penale. Il procedimento proseguirà con le attività disposte dall’autorità giudiziaria.

Impatto sul territorio e provvedimenti

L’operazione evidenzia come l’attività di controllo mirata e la presenza di pattuglie in borghese possano incidere sul contrasto allo spaccio nelle aree urbane, in particolare nei punti di transito e nelle vie dove avvengono frequenti cessioni. Il sequestro di droga e denaro e l’arresto del presunto pusher rappresentano un segnale per la comunità locale e per chi svolge attività illecite: un’azione coordinata tra controllo sul campo e successivi accertamenti domiciliari è spesso la chiave per disarticolare reti di rifornimento a livello di quartiere. Le autorità invitano i cittadini a segnalare movimenti sospetti per supportare i servizi di prevenzione.

Prossime fasi procedurali

Dopo l’arresto, il fascicolo sarà trasmesso alla magistratura che stabilirà le misure cautelari e le successive udienze. La persona fermata dovrà rispondere dell’accusa di detenzione ai fini di spaccio e il materiale sequestrato costituirà prova del reato. Parallelamente proseguiranno gli approfondimenti investigativi volti a verificare eventuali collegamenti con altri soggetti o con flussi di rifornimento più ampi, sempre nel rispetto delle garanzie procedurali e dei diritti degli indagati.