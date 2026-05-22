Addio a Maya, il cane antiesplosivo che ha vegliato su Milano e Roma

Maya, labrador della Polizia di Stato, ha lasciato un segno profondo per il suo impegno come <strong>cane antiesplosivo</strong> e per il rapporto con il suo conduttore

La città si è fermata per un attimo davanti al ricordo di Maya, la splendida Labrador entrata in servizio nella Polizia di Stato e amata da colleghi e cittadini. Il 21 maggio 2026 la Questura di Milano ha condiviso un messaggio carico di affetto, salutando la cagna che aveva dedicato molte stagioni della sua vita alla sicurezza pubblica. Nelle immagini pubblicate compare spesso il suo conduttore, un legame che ha segnato ogni passo della sua carriera.

Una carriera al servizio della sicurezza

Maya è nata nel 2010 e ha iniziato il servizio operativo nel 2012 come cane antiesplosivo. Per sette anni ha svolto controlli e bonifiche in contesti ad alta criticità, dimostrando affidabilità e calma anche sotto pressione. Tra i momenti più rilevanti della sua attività si ricordano i controlli durante Expo 2015 a Milano e i servizi svolti a Roma in occasione di eventi con il Pontefice. La sua presenza sui luoghi sensibili non era mai casuale: era frutto di addestramento specialistico e di esperienza pratica accumulata nel tempo.

Il valore del ruolo

Il lavoro di Maya può essere riassunto con due parole: prevenzione e affidabilità. Come cane antiesplosivo, aveva il compito di individuare ordigni o materiali pericolosi prima che potessero costituire una minaccia per le persone. Questo tipo di impiego richiede addestramento specifico, ripetizioni continue e una grande capacità di concentrazione, qualità che Maya ha sempre dimostrato insieme al suo team umano.

Il rapporto con il conduttore

Al centro di ogni operazione riuscita c’era il legame tra Maya e l’Assistente Capo Coordinatore Cristiano Fuoco. Questo rapporto, spesso definito come binomio nel lessico delle unità cinofile, è fondamentale: la fiducia reciproca permette di lavorare in sincronia anche nelle situazioni più tese. Quando Maya è stata congedata nel 2019, il conduttore non l’ha lasciata andare ma l’ha accolta in famiglia, garantendole cure e affetto fino alla fine.

Vita dopo il servizio

La pensione per un animale operativo non è la fine della storia, ma l’inizio di una vita diversa. Per Maya, gli anni trascorsi con Cristiano e la sua famiglia sono stati un periodo di affetto e tranquillità, in cui ha potuto godere della familiarità e delle attenzioni che merita ogni cane che ha servito. Anche lo studio veterinario che l’ha seguita ha ricordato con affetto il suo carattere e la dedizione dimostrata durante le visite.

Ricordi, riconoscimenti e eredità

La presenza di Maya in iniziative pubbliche e la sua apparizione sul Calendario Ufficiale della Polizia del 2017 hanno contribuito a renderla figura nota e amata. Dopo la notizia del suo addio, il messaggio della Questura — «Buon ponte, Maya. Grazie per il tuo servizio» — ha raccolto il sentimento di molti utenti sui social. I commenti hanno ricordato non solo l’efficacia del suo lavoro, ma anche l’affetto che ha saputo trasmettere fuori dall’uniforme.

Un esempio per il futuro

Oltre al cordoglio, la storia di Maya contiene un insegnamento sulla cura e il rispetto dovuti agli animali impegnati nelle forze dell’ordine. Lavori specialistici come quelli svolti dai cani antiesplosivo richiedono attenzione verso il benessere dell’animale sia durante l’attività professionale sia nella fase di ritiro dal servizio. Il ricordo di Maya rimane un monito a valorizzare e riconoscere l’impegno di questi compagni di lavoro.

Un saluto che parla d’amore

Le parole di chi l’ha accudita — tra cui la testimonianza di Claudia che l’ha avuta vicino nei suoi ultimi anni — richiamano la natura del rapporto: non solo collaborazione operativa, ma condivisione di affetti. «Non era solo un cane», si legge nei messaggi: era una compagna fedele, intelligente e coraggiosa. Il desiderio espresso dalla Questura, che Maya possa «correre felice sul ponte dell’arcobaleno», è il modo collettivo con cui si è scelta di ricordare la sua vita esemplare.