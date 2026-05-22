Giovani arrestati a Milano dopo la rapina con la scusa della sigaretta

Due ragazzi sono stati fermati dopo una rapina in centro a Milano: un orologio di lusso, lo spray al peperoncino e le indagini della Polizia hanno portato agli arresti

La vicenda si è svolta il 24 novembre 2026 a Milano, in prossimità di via Fratelli Ruffini all’angolo con piazza Santa Maria delle Grazie. La vittima, un cittadino italiano di 62 anni, stava percorrendo la strada quando è stato avvicinato da due giovani. Quello che sembrava un semplice gesto di cortesia si è rapidamente trasformato in rapina aggravata, con esiti violenti e il successivo allontanamento dei responsabili.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica e svolte dalla Polizia di Stato, hanno portato all’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due ragazzi di nazionalità marocchina, rispettivamente di 19 e 20 anni. Il caso mette in evidenza come un pretesto banale possa essere usato per mettere a segno colpi mirati in pieno centro.

La dinamica dell’aggressione

Secondo la ricostruzione, il primo contatto è avvenuto vicino a una farmacia: uno dei ragazzi si è avvicinato all’uomo con la scusa di chiedere una sigaretta, una mossa apparentemente innocua utilizzata come modalità di verifica per valutare se la persona indossasse oggetti di valore. Dopo il rifiuto o la risposta negativa della vittima, il secondo giovane lo ha seguito fino all’incrocio e lì ha reagito con violenza, colpendolo con un pugno alla spalla e spintonandolo.

Il furto e il valore dell’oggetto

Nell’azione è stato strappato dal polso sinistro dell’uomo un orologio di pregio, stimato intorno ai 10.000 euro. Il valore dell’oggetto e la rapidità dell’azione indicano una dinamica pianificata, in cui il primo approccio serviva a individuare il bersaglio e il secondo assaltava per impossessarsi del bene. I passanti hanno provato a intervenire ma sono stati ostacolati durante il tentativo di blocco.

Fuga e reazioni dei presenti

Alla vista dell’intervento dei testimoni i due aggressori hanno utilizzato dello spray al peperoncino contro chi cercava di fermarli, creando confusione e dolore tra i cittadini presenti. Questa scelta ha permesso loro di guadagnare tempo e scappare in direzione di corso Magenta; alcune ricostruzioni indicano che i fuggitivi sono entrati in metropolitana per far perdere le proprie tracce.

Interventi e testimonianze

I cittadini che hanno tentato di soccorrere la vittima hanno poi fornito dichiarazioni utili agli investigatori. Le loro testimonianze, unite alle immagini delle telecamere, hanno permesso di ricostruire tappe cruciali della fuga e dettagli sull’abbigliamento e sui comportamenti dei sospetti. Il contributo dei testimoni si è rivelato fondamentale per confermare la sequenza degli eventi.

Le indagini e gli arresti

La squadra investigativa del Commissariato Centro ha avviato un’attività completa di accertamento: l’analisi delle registrazioni dei sistemi di videosorveglianza ha fornito quadri visivi della scena, mentre lo studio dei tabulati telefonici ha aiutato a ricostruire i movimenti e i contatti tra i sospetti. Inoltre, l’esame dei contenuti multimediali presenti sui cellulari dei fermati ha offerto ulteriori elementi di prova.

Ordinanza e misura cautelare

Sulla base degli elementi raccolti, la Procura ha richiesto e ottenuto un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dei due giovani. Gli indagati, di 19 e 20 anni e di nazionalità marocchina, sono stati accompagnati in struttura detentiva per l’esecuzione della misura. Le autorità sottolineano come l’azione investigativa abbia combinato tecnologie di videosorveglianza e metodi tradizionali di accertamento, come le dichiarazioni oculari, per raggiungere l’identificazione.

Elementi raccolti dagli investigatori

Tra i principali riscontri acquisiti dagli agenti figurano le immagini video che ritraggono la scena, la corrispondenza tra orari e spostamenti attestata dai tabulati e il materiale multimediale rinvenuto sui dispositivi degli indagati. Questi elementi, sommati alle deposizioni della vittima e dei testimoni, hanno permesso di chiudere il cerchio probatorio e giustificare l’adozione della misura restrittiva.

Il caso evidenzia l’importanza della sinergia tra cittadini e forze dell’ordine: la rapida segnalazione, le testimonianze e le tracce digitali hanno reso possibile il riconoscimento e l’arresto dei presunti autori. Rimane ora all’autorità giudiziaria il compito di valutare tutte le prove nel prosieguo dell’azione penale.