Cosa fare a Milano nel weekend: MI AMI Festival, festival per bambini e Notte Europea dei Musei

Weekend ricco di appuntamenti a Milano: quattro giorni di musica al MI AMI Festival, iniziative dedicate all’infanzia e visite serali a un euro nei musei

Milano si prepara a un fine settimana fitto di appuntamenti: dal MI AMI Festival all’Idroscalo alle proposte rivolte alle famiglie al Castello Sforzesco, passando per le aperture serali promosse nell’ambito della Notte Europea dei Musei. In molte manifestazioni la formula prevede ingressi simbolici o attività gratuite e la città offre anche percorsi meno noti come i cortili storici aperti al pubblico.

Chi cerca musica dal vivo, esperienze per i bambini o visite serali troverà opzioni diversificate: ci sono proposte per chi vuole ballare fino all’alba, per chi preferisce laboratori creativi e per chi desidera esplorare dimore e musei con orari straordinari. Di seguito una panoramica dettagliata degli eventi principali e delle informazioni pratiche per partecipare.

MI AMI Festival: quattro giorni di scena all’Idroscalo

Il MI AMI Festival torna a pieno ritmo dal 21 al 24 maggio 2026 sull’area dell’Idroscalo, celebrando la sua ventesima edizione con cinque palchi e oltre 80 spettacoli. La manifestazione, curata da Better Days con la direzione artistica di Carlo Pastore e Stefano Bottura, punta ancora una volta su progetti con identità artistiche riconoscibili e su una programmazione indipendente.

Lineup e momenti da non perdere

Tra i concerti in programma, la giornata del 23 maggio si presenta come un punto focale per gli amanti dell’indie: sul palco si alterneranno nomi come Nu Genea con la loro Live Band, Motta che ripercorrerà l’album La fine dei vent’anni per il suo decennale, e l’esibizione italiana al debutto di Myd. La chiusura del festival è affidata a Cosmo, che domenica mattina proporrà La Fonte, una matinée pensata come esperienza collettiva per celebrare il ventennale.

Organizzazione e accessibilità

Per chi preferisce evitare l’auto è disponibile una navetta gratuita in partenza da Porta Vittoria (lato piazzale Cuoco), con corse frequenti durante tutta la manifestazione; in alternativa si può percorrere la linea M4 fino al capolinea di Linate e proseguire a piedi o in bicicletta per circa 10-15 minuti. Al di là dei live, il festival ospita anche aftershow al Circolo Magnolia con orari prolungati fino alle prime ore del mattino.

Festival delle Bambine e dei Bambini e iniziative per le famiglie

Da venerdì 22 a domenica 24 maggio 2026 Milano ospita il Festival delle Bambine e dei Bambini 2026, con il cuore degli eventi concentrato nel Castello Sforzesco e attività distribuite in musei, biblioteche e cortili urbani. L’offerta spazia da laboratori di ceramica e visite-gioco fino a letture animate e spettacoli scientifici pensati per fasce d’età diverse.

Bam Circus e gratuità per le famiglie

Tra gli appuntamenti di punta c’è il Bam Circus, il Festival delle Meraviglie del Parco, che propone circa 70 eventi gratuiti con compagnie internazionali. Per incentivare la partecipazione, i musei del Castello Sforzesco prevedono l’ingresso gratuito per i bambini e per gli accompagnatori che partecipano alle attività programmate nelle giornate indicate.

Biblioteche e programmazione diffusa

Le biblioteche cittadine completano l’offerta con letture e laboratori rivolti a bambini da 0 a 11 anni: ogni sede propone esperienze diverse, che vanno dai manga ai temi sul miele, dallo spazio ai viaggi tra le culture. Molte iniziative sono gratuite, anche se alcune richiedono prenotazione anticipata.

Musei, dimore storiche e spiritualità: aperture e percorsi speciali

Sabato 23 maggio la Notte Europea dei Musei 2026 permette di visitare alcune grandi sedi cittadine con un biglietto simbolico di un euro. La Pinacoteca di Brera e Palazzo Citterio aprono eccezionalmente la sera, mentre le Gallerie d’Italia propongono visite fino a mezzanotte; per buona parte delle aperture è consigliata la prenotazione online.

Dimore storiche e Cortili Aperti

Domenica 24 maggio torna l’appuntamento promosso da Adsi Lombardia per permettere l’accesso gratuito a cortili e palazzi privati: dall’eleganza di Casa Pisani Dossi ai cortili della Veneranda Pinacoteca Ambrosiana, è un’occasione per vedere angoli della città normalmente chiusi al pubblico e per riflettere sul valore della conservazione del patrimonio privato.

Vesak alla Fabbrica del Vapore

Infine, dal 22 al 24 maggio la Fabbrica del Vapore ospita il Vesak 2026, con il tema Libertà e liberazione: due orizzonti, un solo respiro. L’evento propone incontri interreligiosi, momenti musicali e cerimonie tradizionali; tra gli ospiti è previsto un confronto pubblico con figure come Thamthog Rinpoche, Izzedin Elzir e Mons. Bressan. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito con prenotazione fino a esaurimento posti.

In sintesi, il weekend offre una mappa variegata di esperienze: dalla musica dal vivo ai laboratori per i più piccoli, dalle aperture serali nei musei alle visite a dimore storiche. Controllare i siti ufficiali per orari, prenotazioni e aggiornamenti è sempre consigliato prima di partire.