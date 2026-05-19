Knowhow.org sceglie Milano per il suo primo Knowledge Center permanente

A Milano nasce un centro formativo permanente di Knowhow.org che integra esperienza accademica, collaborazione con le imprese e programmi sportivi per studenti internazionali

L’inaugurazione del Knowledge Center di Knowhow.org a Milano segna l’avvio di un progetto che vuole andare oltre il modello tradizionale dell’università. La sede permanente, allestita nell’Edificio Spark 3 nel quartiere di Santa Giulia, è stata aperta alla presenza del sindaco Giuseppe Sala e del console generale degli Stati Uniti Douglass Benning, insieme a rappresentanti del mondo accademico, imprenditoriale e sportivo.

Questo spazio nasce con l’intento di offrire agli studenti stranieri un mix di formazione accademica, esperienza pratica in azienda e immersione culturale.

Una proposta formativa che fa da ponte tra università e impresa

Knowhow.org si definisce un abilitatore piuttosto che un ateneo: il suo ruolo è creare condizioni e infrastrutture per programmi accademici internazionali, grazie a partnership pluriennali e a un forte radicamento nel territorio. Fondata da Daniele Frappelli e Candida Zarrelli, la piattaforma poggia su oltre dieci anni di attività: dal 2015 ha coinvolto più di 1.600 studenti e docenti statunitensi tramite accordi con l’Auburn University e l’Harbert College of Business. Oggi a Milano sono presenti 402 studenti statunitensi, un dato che riflette una crescita significativa rispetto ai periodi precedenti e conferma la vocazione internazionale della città.

Partnership e numeri a supporto del progetto

L’analisi condotta da Assolombarda per Knowhow.org mette in evidenza numeri rilevanti: la presenza di studenti internazionali a Milano è aumentata del +145% nel periodo post-Covid, mentre il programma di Knowhow.org registra una crescita del +186% nel periodo 2026-2026 rispetto al quinquennio 2015-2019. Le previsioni parlano di un coinvolgimento cumulativo di almeno 2.300 studenti tra il 2015 e il 2027. Questi dati sottolineano come il progetto punti a colmare il divario tra eccellenza accademica e competenze pratiche richieste dal mercato globale.

La struttura: spazio, sostenibilità e servizi in stile campus

Il Knowledge Center Milano occupa circa 3.000 metri quadrati e ha ottenuto la certificazione LEED Gold, combinando estetica dei campus americani con un’identità Made in Italy. Al suo interno si trovano aule tecnologiche, una Bloomberg Room per esercitazioni di trading online, laboratori, un auditorium e ampie aree di coworking e socializzazione. La struttura è progettata per ospitare fino a 2.400 studenti l’anno, con spazi pensati per integrare didattica e attività pratiche, favorendo il contatto diretto tra talenti internazionali e imprese locali.

Il contesto urbano di Santa Giulia

Il quartiere di Santa Giulia è interessato da un piano di rigenerazione dal valore di circa 2,7 miliardi di euro e ha ospitato iniziative legate alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Questo scenario offre un terreno fertile per radicare l’iniziativa, creando sinergie con il tessuto produttivo e culturale della città. Il posizionamento del centro in un’area in trasformazione rende il progetto non solo un polo formativo, ma anche un motore di rigenerazione urbana e di attrazione internazionale.

Impatto economico, rete di imprese e piani di crescita

Gli investimenti legati al Knowledge Center di Milano producono un impatto economico misurabile: le spese dirette legate al 2026 sono stimate in circa 8,7 milioni di euro, mentre il valore della produzione attivato, incluso l’effetto diretto, indiretto e indotto, è valutato in 20,1 milioni di euro, con circa 2,5 milioni destinati ad attività culturali e di intrattenimento. In dieci anni Knowhow.org ha collaborato con 75 aziende partner, registrando un tasso di ricorrenza superiore al 30%, segno della qualità dei progetti di scambio e consulenza realizzati.

Programmi chiave e orizzonte internazionale

Al lancio è stata annunciata la collaborazione con Assolombarda per il Future Leaders Program, che mette in contatto studenti internazionali con imprese locali attraverso progetti di consulenza reali in ambiti come supply chain, product design e marketing. Inoltre, dal 2027 prenderà il via la Global Athlete Academy, guidata da Danilo Gallinari e con il coinvolgimento di atleti come Filippo Magnini, per consentire agli studenti-atleti di conciliare studi e attività agonistica in strutture di livello olimpico in discipline come calcio, pallavolo, basket, nuoto, ginnastica, atletica e tennis.

Milano è concepita come primo nodo di una rete globale che punta ad aprire 20 Knowledge Center in 10 anni, a partire da Madrid nel 2027 e includendo città come Singapore, Roma e Riyadh. Le località selezionate rappresentano collettivamente una porzione significativa dell’economia mondiale, offrendo a Knowhow.org la possibilità di scalare un modello formativo orientato all’internazionalizzazione, alla contaminazione culturale e allo sviluppo delle soft skills ritenute essenziali per i leader del futuro.