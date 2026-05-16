Cosa fare a Milano: concerti, festival e mercatini nel weekend di metà maggio

Un itinerario pratico e variegato tra Piano City Milano, festival di impegno civile, mercati sul Naviglio e camminate collettive per vivere la città all'aperto

Milano propone un fine settimana ricco di proposte che attraversano musica, solidarietà, creatività e momenti all’aperto. Tra voci note, installazioni urbane e mercatini, la città si anima in più quartieri con appuntamenti pensati per pubblici differenti: dalle famiglie agli appassionati di storia, fino ai cultori del pianoforte.

Questo quadro mette insieme festival consolidati e iniziative nuove, offrendo percorsi facili da seguire per chi vuole esplorare la città a passo lento oppure godersi serate musicali sotto il cielo milanese.

Nel programma emergono tre filoni: la musica diffusa di Piano City Milano 2026, le manifestazioni culturali e civiche ospitate in spazi come BASE Milano e Casa Emergency, e le occasioni di socialità tra mercatini e cammini cittadini. Ogni voce contiene eventi con accesso libero o gratuito, laboratori per bambini e appuntamenti dedicati alla riflessione pubblica, consentendo di costruire un weekend su misura.

Musica diffusa: Piano City Milano e i concerti da non perdere

Il cuore sonoro del weekend è Piano City Milano 2026, che dal 15 al 17 maggio porta il pianoforte in piazze, cortili, musei e giardini, coinvolgendo oltre 250 artisti in più di 140 location. La diffusione urbana della musica trasforma spazi quotidiani in palcoscenici inaspettati, favorendo la partecipazione spontanea e l’incontro tra generazioni. Il giardino della GAM ospita il Main Stage e i concerti serali immersi nel verde, un punto di riferimento per chi cerca programmi di qualità in un contesto accessibile.

Main stage e nomi internazionali

La rassegna si apre ufficialmente venerdì 15 maggio alle 21 con il piano solo di Sofiane Pamart, seguito da una sequenza di interpreti internazionali come Ayse Deniz (progetto “Frozen in Time”), Gaël Rakotondrabe, i fratelli Rami Khalifé e Bachar Mar-Khalifé, e gli appuntamenti notturni affidati a Stegonaute. Domenica sera il palco ospiterà il doppio piano di Andrea Bacchetti e Dado Moroni, con interventi di artisti come Zoe Rahman, Wayne Horvitz e Tigran Hamasyan. Questi nomi confermano la vocazione internazionale e sperimentale del festival.

Festival civili e appuntamenti di impegno

Parallelamente alla musica si svolgono eventi con una forte componente sociale e culturale. A BASE Milano si terrà il WeWorld Festival dal 15 al 17 maggio, una tre giorni dedicata a diritti, rappresentazioni di genere e disuguaglianze, con ospiti dal mondo del giornalismo, dell’attivismo e della cultura. L’edizione dal titolo “Unite e pluralI: meglio parlarne prima che mai” mette in campo incontri e testimonianze internazionali per tracciare possibili alleanze e pratiche concrete.

Casa Emergency: musica, memoria e festa

Casa Emergency celebra i 32 anni dell’associazione con due giornate gratuite, sabato 16 e domenica 17 maggio, tra incontri, laboratori e concerti sul tema della pace. Tra gli appuntamenti più attesi c’è la serata “Contro la guerra: in ricordo di Gino Strada” presentata da Luca Barbarossa, con esibizioni di Davide Dileo, Fiorella Mannoia e Noemi. Il programma include anche laboratori per bambini, momenti informativi come la rassegna stampa “Quotidiano Bellico” e spettacoli pensati per famiglie.

Mercati, cammini e scoperta della città

Per chi ama passeggiare e fare acquisti con calma, i mercatini del weekend offrono una selezione varia. Sabato 16 maggio il Red Bazar sul Naviglio anima l’Alzaia Naviglio Pavese con oltre 60 artigiani e illustratori; dalla Darsena a via Gola più di 70 espositori propongono oggetti fatti a mano e specialità locali. Il Remira Market dedica una giornata a Piano City con tre concerti live e bancarelle di vintage e second hand nell’Area Mameli di viale Suzzani 125 (10:30-20:00). Inoltre il mercato Isola e “Il Sabato di Lambrate” arricchiscono l’offerta con musica dal vivo e attività per bambini.

Camminare: percorsi e pratiche lente

Il festival del social walking arriva per la prima volta a Parco Sempione nelle giornate di sabato 16 e domenica 17 maggio, proponendo passeggiate urbane, laboratori esperienziali e momenti di immersione nella natura come il forest bathing. L’iniziativa mette al centro il valore del cammino come pratica collettiva e non competitiva, con ospiti e percorsi dedicati alla scrittura, alla natura e al racconto condiviso della città.

Storia e arte in città

Non mancano proposte per gli appassionati di storia e arte: l’Università Statale ospita “Medioevo di UniMi 2026” il 16 e 17 maggio con conferenze, spettacoli e visite che svelano aspetti della Milano medievale, mentre Palazzo Lombardia presenta nello Spazio N3 la mostra con i bozzetti finalisti del “Ricoh Urban Art Contest” (aperta dall’8 al 20 maggio 2026), preludio alla premiazione prevista il 21 maggio.

Questo fine settimana milanese offre dunque una mappa ricca e sfaccettata: si può scegliere di seguire i concerti di Piano City, partecipare a dibattiti e laboratori civici, o semplicemente perdersi tra bancarelle e percorsi nel verde. In ogni caso, la proposta coniuga intrattenimento, riflessione e incontri, rendendo la città uno spazio vivo e condiviso.