Magenta partecipa alla Milano Civil Week con eventi per la fiducia e i giovani

Magenta si unisce alla Milano Civil Week con percorsi, incontri e laboratori pensati per rafforzare la fiducia civile e coinvolgere tutte le età

La Milano Civil Week, tornata dal 7 al 10 maggio 2026, dedica la sua edizione al tema “Insieme. La società della fiducia”, promuovendo iniziative che mirano a ricostruire relazioni e favorire la corresponsabilità. Anche la città di Magenta ha concesso il proprio patrocinio e ha organizzato una serie di appuntamenti locali, curati dalle associazioni del territorio, pensati per coinvolgere scuole, famiglie e cittadini di ogni età.

In questo articolo trovate una guida pratica agli eventi principali, alle modalità di partecipazione e al significato più ampio di queste proposte per la vita comunitaria.

Il calendario metropolitano conta oltre 320 eventi promossi da circa 300 organizzatori e vede l’adesione di 39 Comuni della Città Metropolitana di Milano: un quadro ampio che in Magenta si traduce in percorsi urbani, incontri di riflessione e momenti dedicati ai più giovani. Gli spazi coinvolti includono la Sala Consiliare, la Casa delle Culture in via Cavallari 27/29 e il Parco di Casa Giacobbe, dove si terranno alcune delle attività aperte alla comunità.

Il percorso “Alla ricerca del Tesoro Nascosto”

Venerdì 8 maggio, dalle 13:00 alle 18:00, è in programma il percorso a piedi “Alla ricerca del Tesoro Nascosto”, pensato per far conoscere il mondo del volontariato locale attraverso tappe, prove e incontri con le associazioni aderenti. Ogni squadra riceverà una mappa, l’elenco delle realtà coinvolte e la Credenziale del Peregrino da timbrare a ogni tappa: un modo pratico e giocoso per avvicinare i ragazzi delle scuole superiori, pur essendo l’iniziativa aperta a tutti. Per iscriversi o avere informazioni è possibile contattare info@lacallaodv.it.

Incontri pubblici e serate per i giovani

Sabato 9 maggio alle 16:30, nella Sala Consiliare, si svolgerà l’incontro “San Francesco. Fratelli insieme nel Creato”, che propone la fraternità francescana come modello di società basata sul dono e sulla fiducia. La discussione punta a riflettere su come pratiche di mutuo sostegno e cura dell’ambiente possano tradursi in azioni quotidiane a beneficio della collettività. Nella stessa serata la Casa delle Culture propone iniziative dedicate ai più giovani e alle famiglie.

Saturday Night Ado: una serata detox digitale

Sabato sera, dalle 19:00 alle 22:00, la Casa delle Culture ospita “Saturday Night Ado”, un evento pensato per ragazzi dagli 11 ai 15 anni che mira a contrastare l’eccesso di schermi con attività in presenza: pizza condivisa, giochi da tavolo e proposte collaborative per stimolare relazioni reali. L’approccio privilegia la convivialità e il gioco come strumenti di inclusione sociale e di costruzione di competenze relazionali utili anche nella vita scolastica e familiare.

Tempo Creativo: una domenica di cura e laboratorio

Domenica 10 maggio la programmazione si concentra su “Tempo Creativo – Coltivare Creatività e Cura”, giornata aperta a tutta la comunità. La mattina propone pratiche come yoga, lettura ad alta voce, trattamenti shiatsu e labori manuali come l’uncinetto, pensati per offrire momenti di benessere e condivisione. Nel pomeriggio si tengono laboratori teatrali per bambini e un workshop rivolto ai genitori sul tema della fiducia nelle relazioni educative, mentre la chiusura è affidata alle Danze Popolari alle 18:00 nel Parco di Casa Giacobbe. Per informazioni e prenotazioni: lacasadelleculturemagenta@gmail.com.

Perché partecipare: fiducia, prossimità e nuove generazioni

Le iniziative locali non sono soltanto appuntamenti isolati, ma parte di una strategia più ampia per rafforzare la coesione sociale attraverso la prossimità e la corresponsabilità. L’assessore al Welfare, Giampiero Chiodini, sottolinea che la fiducia non si crea solo a parole, ma si costruisce con gesti concreti: aprire spazi, camminare insieme per la città e scegliere la presenza fisica come forma di impegno civico. In questo senso le attività rivolte ai giovani risultano decisive: coinvolgere le nuove generazioni significa investire nella capacità della comunità di rigenerarsi e mantenere vivi i legami economici e sociali.

Per consultare il programma completo è possibile visitare il sito della Milano Civil Week, dove sono raccolte tutte le iniziative metropolitane. Le giornate a Magenta offrono occasioni concrete per incontrare associazioni, sperimentare attività condivise e riflettere insieme sul valore della fiducia nelle nostre comunità.