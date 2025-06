Eventi per bambini a Milano: laboratori e letture per tutti

Milano offre una ricca programmazione di eventi per bambini, dai laboratori creativi a letture animate.

Milano è una città vibrante e ricca di opportunità per i più piccoli. I genitori possono trovare una vasta gamma di eventi pensati per stimolare la creatività e l’amore per la lettura nei loro bambini. In questo articolo, esploreremo le attività in programma nei prossimi giorni, dai laboratori di scrittura creativa a letture animate per i più piccoli. Un modo perfetto per trascorrere del tempo di qualità con i propri figli e scoprire nuovi talenti.

Laboratori creativi per bambini

Il 4 giugno, presso Spazio Young, è in programma una mostra con opere grafiche dei bambini, intitolata “Ritratti di bimbo”. Questo evento è un’opportunità unica per i piccoli artisti di esprimere se stessi attraverso l’arte. Sempre nello stesso giorno, non perdere il laboratorio di pittura intergenerazionale “NONNI-NIPOTI!”. Questo laboratorio è pensato per tutti coloro che si sentono nonni, anche se non lo sono, e offre un’occasione per creare insieme ai più giovani. L’appuntamento è dalle 20:30 alle 22:00.

Leggiamo insieme

Il 5 giugno, il ciclo “Leggi un libro ad alta voce al tuo bambino” riprende con l’incontro presso Vigentina, dalle 10:30 fino alle 12:00. Questo ciclo è dedicato a genitori e bambini, con l’obiettivo di promuovere la lettura come strumento fondamentale per lo sviluppo. Non c’è niente di meglio che condividere una storia, magari seduti insieme su un tappeto, per costruire ricordi indimenticabili.

Attività all’aperto

Il 6 giugno, il parco diventa il palcoscenico per “Letture al parco”, un evento dedicato ai bambini, che si svolgerà dalle 17:00 alle 18:00. Qui, i piccoli potranno ascoltare storie magiche mentre giocano all’aria aperta. Un modo ideale per combinare lettura e divertimento, immergendosi nella natura. E per chi ama l’arte, il 7 giugno presso Calvairate si svolgerà “Leggimi perché…”, un’attività di lettura ad alta voce per bambini di 1 e 2 anni, con inizio alle 10:15.

Laboratori scientifici e creativi

Il 7 giugno, anche il laboratorio “Piccolo chimico” offre un’opportunità fantastica per i bambini dai 7 agli 11 anni di esplorare il mondo della scienza e della creatività. Questo laboratorio, condotto da esperti, stimola la curiosità e l’apprendimento attraverso esperimenti divertenti. Se sei interessato a qualcosa di più artistico, non perdere il laboratorio “Farfalle di carta” dedicato ai bambini da 2 a 6 anni, sempre il 7 giugno, dove la fantasia prenderà il volo.

Educazione alla lettura per i più piccoli

Non dimentichiamo l’importanza della lettura in età precoce. Il 7 giugno, presso la biblioteca Sormani, si terrà l’incontro “Nati per Leggere” dedicato ai bambini dai 0 ai 6 mesi. Questo programma è progettato per introdurre i piccolissimi al mondo dei libri, creando un legame speciale tra genitori e figli. Gli incontri si svolgeranno dalle 10:30 alle 11:30, un momento imperdibile per il vostro piccolo lettore.

Conclusioni aperte: un futuro ricco di eventi

Queste sono solo alcune delle tante iniziative che Milano offre per i più piccoli. Con eventi che spaziano da laboratori artistici a letture animate, c’è davvero qualcosa per tutti. Un modo fantastico per stimolare la creatività, promuovere la lettura e, soprattutto, trascorrere del tempo di qualità insieme. Rimanete sintonizzati per ulteriori aggiornamenti su ciò che Milano ha da offrire per le famiglie e i bambini.