Bando arredi innovativi a Milano 2026/2027: 594mila euro per le scuole

Il Comune di Milano mette a bando 594mila euro per rinnovare gli ambienti scolastici: un’opportunità per progettare spazi flessibili e didattiche più coinvolgenti nell’anno scolastico 2026/2027

Il Comune di Milano conferma l’impegno verso la scuola pubblica con un nuovo bando rivolto all’innovazione degli spazi didattici. Per l’anno scolastico 2026/2027 è previsto un plafond complessivo di 594mila euro destinato a interventi nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo grado.

L’avviso pubblico è stato pubblicato online e contiene indicazioni su destinatari, criteri e modalità di partecipazione; la pubblicazione è disponibile dal 13/05/2026.

La misura non è solo un investimento in mobili: si tratta di sostenere progetti che rimodellino il modo in cui gli spazi vengono utilizzati per l’apprendimento. Con questo bando il Comune intende favorire soluzioni che favoriscano la didattica attiva, la collaborazione tra studenti e l’adattabilità degli ambienti alle diverse attività scolastiche.

Obiettivi e destinatari del bando

Il bando mira a promuovere interventi che rendano le aule più funzionali e inclusivi. Tra gli obiettivi principali figurano la creazione di ambienti flessibili, l’adozione di arredi che facilitino la mobilità e l’accessibilità, e il potenziamento di spazi per attività laboratoriale. I beneficiari sono le istituzioni scolastiche statali e paritarie delle categorie indicate: in particolare le scuole primarie e le scuole secondarie di primo grado del territorio comunale. L’avviso definisce requisiti di ammissibilità e priorità progettuali, lasciando spazio anche a proposte che integrino sostenibilità e sicurezza.

Tipologie di intervento finanziabili

Le azioni finanziabili includono la fornitura di arredi modulari e multifunzionali, la riorganizzazione degli spazi per attività di gruppo e l’allestimento di aree dedicate a laboratori creativi. In termini pratici si può pensare a banchi e sedute che favoriscono la riconfigurazione rapida degli ambienti, scaffalature mobili e postazioni per piccoli gruppi di lavoro. Queste soluzioni sono pensate per sostenere metodologie didattiche innovative come il lavoro per progetti, le attività pratiche e l’apprendimento cooperativo.

Modalità di partecipazione e ripartizione delle risorse

Il testo dell’avviso pubblico descrive le procedure per presentare le candidature e la documentazione richiesta. Le scuole interessate dovranno consultare l’avviso online per conoscere scadenze precise, modalità di presentazione e i criteri di rendicontazione. Il monte risorse complessivo è di 594mila euro, destinato alla copertura dei progetti ritenuti ammissibili in base alle priorità indicate dall’Amministrazione. L’accesso al finanziamento richiederà la predisposizione di una proposta progettuale che motivi le scelte di arredo e ne dimostri l’impatto educativo.

Criteri valutativi e suggerimenti pratici

La valutazione terrà conto della qualità progettuale, della sostenibilità delle soluzioni proposte e del grado di innovazione rispetto all’uso degli spazi. È probabile che vengano valorizzati progetti che dimostrino un coinvolgimento attivo della comunità scolastica e la possibilità di replicare o scalare le soluzioni adottate. Per aumentare le probabilità di successo conviene proporre interventi che integrino aspetti ergonomici, materiali a basso impatto ambientale e soluzioni che migliorino la fruibilità degli spazi per studenti con bisogni educativi speciali.

Impatto atteso e prossimi passi

L’effetto auspicato è un miglioramento tangibile delle condizioni di apprendimento: spazi più flessibili e arredi adeguati possono favorire maggiore partecipazione, creatività e benessere in classe. Dopo la pubblicazione dell’avviso il passo successivo per le scuole sarà leggere con attenzione i documenti di gara, preparare la progettazione e inviare la domanda secondo le modalità previste. L’esperienza potrà inoltre fungere da modello per future iniziative comunali volte a innovare l’ambiente scolastico e rafforzare il legame tra scuola e territorio.