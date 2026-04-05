Spettacolo interattivo per bambini: il libro che diventa scena

Un'esperienza teatrale per bambini in cui un libro si trasforma in scena e invita il pubblico a partecipare con la fantasia

Il progetto Oh! propone un’idea semplice e sorprendente: trasformare un libro in elemento scenico principale, capace non solo di essere letto ma anche di essere esplorato, abitato e modificato. Questo allestimento nasce per stimolare la fantasia dei bambini e per mostrare come il gioco possa diventare un linguaggio espressivo.

Sul palco il volume non resta un oggetto immobile; diventa materia di interpretazione e punto di partenza per azioni collettive, offrendo ai piccoli spettatori la possibilità di intervenire direttamente nella narrazione.

La formula dello spettacolo privilegia un approccio fisico e sensoriale: elementi di teatro fisico, tocchi di circo e la leggerezza della clownerie si mescolano per creare un ambiente inclusivo e giocoso. L’idea è che ogni bambino possa sentirsi parte integrante dello spettacolo, non come semplice osservatore ma come partecipante attivo: un vero e proprio gioc-attore che contribuisce all’esito performativo senza l’ausilio di schermi o dispositivi elettronici.

Il libro come oggetto trasformabile

Nell’allestimento il libro assume molteplici ruoli: supporto narrativo, paesaggio da esplorare, attrezzo di scena. Gli interpreti lo leggono, lo aprono, lo accendono di luci, lo scompongono e lo ricompongono, mostrando come un oggetto quotidiano possa diventare fonte di infinite possibilità creative. Questa metamorfosi mette in risalto il potere della lettura e della immaginazione, suggerendo che le storie non sono confinate alle pagine ma possono essere vissute con il corpo e con la voce.

Gesti, colori e suoni

Il linguaggio scenico privilegia il gesto e il ritmo: colori vivaci, suoni semplici e azioni ripetute facilitano la partecipazione dei più piccoli. Lo spettacolo ricorda che l’interazione non richiede tecnologia: bastano pochi elementi e la disponibilità a giocare insieme per costruire momenti di meraviglia. Qui il gioco diventa strumento educativo e relazionale, capace di favorire l’espressività corporea e il confronto tra pari in un contesto sicuro e creativo.

La partecipazione del pubblico

Partecipare a Oh! significa oltrepassare la linea tra palco e platea in modo rispettoso e spontaneo: i bambini sono invitati a intervenire, a seguire suggerimenti degli interpreti e a inventare nuove azioni. Questo approccio valorizza la voce dei piccoli spettatori e li invita a sperimentare il concetto di spett-attore, dove l’atto performativo è condiviso e generato collettivamente. L’esperienza rafforza competenze come l’ascolto, la capacità di collaborare e la fiducia nel proprio immaginario.

Metodo educativo

Dal punto di vista pedagogico, lo spettacolo utilizza il gioco come forma privilegiata di apprendimento: attraverso la manipolazione, la mimica e la ripetizione i bambini consolidano abilità motorie e linguistiche. L’assenza di supporti digitali mette in primo piano il corpo e la relazione diretta, offrendo un’alternativa alle esperienze mediate dallo schermo. In questo senso, Oh! funge da laboratorio pratico di espressione e partecipazione.

Informazioni pratiche e convenzioni

Il progetto è presentato con il contributo del Teatro del Buratto, partner dell’iniziativa facilebimbi. Chi possiede la facilebimbi Card può accedere al biglietto ridotto di 5€. La card è gratuita: per ottenerla è sufficiente iscriversi su facilebimbi indicando nome, cognome ed email. Per usufruire della convenzione e prenotare è necessario chiamare il numero 02.27002476 o scrivere a prenotazioni@teatrodelburatto.it, specificando il numero della facilebimbi Card.

Queste informazioni pratiche permettono alle famiglie di pianificare la visita con facilità e di approfittare di tariffe agevolate, facilitando l’accesso a un’esperienza pensata per i più piccoli. L’organizzazione favorisce un clima accogliente e accessibile, dando spazio a famiglie e scuole che desiderano avvicinare i bambini al teatro e al valore del gioco collettivo.