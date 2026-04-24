Visita didattica alla piattaforma ecologica di Magenta per la Giornata del Verde pulito

Studenti delle classi prime hanno partecipato a una visita guidata alla piattaforma ecologica di Magenta per approfondire il ciclo dei rifiuti e la raccolta differenziata

In occasione della Giornata del Verde pulito, giovedì 23 aprile le classi prime delle scuole secondarie di primo grado di Magenta hanno preso parte a una visita educativa alla piattaforma ecologica cittadina gestita da Aemme Linea Ambiente. L’iniziativa rientra nel progetto di educazione ambientale previsto dal Piano di Diritto allo studio e ha offerto ai ragazzi un’occasione pratica per osservare i processi che regolano il trattamento dei rifiuti.

La giornata ha combinato spiegazioni tecniche e dimostrazioni concrete per trasformare concetti astratti in esperienze tangibili.

L’accoglienza è stata curata dall’assessore all’Ecologia Simone Gelli insieme al personale dell’Ufficio Tecnico comunale, che ha accompagnato gli studenti lungo i diversi ambienti dell’impianto. Gli interventi hanno illustrato in modo semplice il ruolo di ogni fase del ciclo dei rifiuti, sottolineando come la singola azione quotidiana – come separare plastica, carta e organico – influisca sulla sostenibilità del territorio. Le visite sul campo hanno lo scopo di stimolare abitudini responsabili e consapevoli fin dalla giovane età.

Un tour didattico dentro l’impianto

La visita ha coperto le tappe fondamentali che compongono il ciclo dei rifiuti: raccolta, selezione, trattamento e recupero. Gli studenti hanno potuto osservare i macchinari di selezione e le aree dedicate agli scarti differenziati, ascoltando spiegazioni tecniche adatte alla loro età. Durante il percorso è stato evidenziato il concetto di valorizzazione dei materiali, ovvero come alcuni scarti possano diventare risorsa se correttamente trattati. La combinazione di dimostrazioni pratiche e spiegazioni teoriche ha reso la visita un momento formativo completo.

Cosa hanno visto e sperimentato gli studenti

Gli alunni hanno osservato il funzionamento delle linee di selezione e hanno visitato le aree dove avvengono i processi di recupero. In alcune postazioni sono state mostrate le differenze tra materiali riciclabili e non riciclabili, con esempi concreti per chiarire errori comuni nella raccolta differenziata. I tecnici hanno spiegato il significato di termini come frazione organica e raee, mettendo in relazione ogni voce con il suo corretto smaltimento. Questo approccio pratico aiuta a consolidare comportamenti sostenibili nella vita quotidiana degli studenti.

Il valore educativo dell’esperienza

La visita alla piattaforma ecologica è pensata come strumento pedagogico: non si tratta solo di mostrare impianti, ma di costruire una cultura ambientale. L’assessore Gelli ha sottolineato l’importanza di progetti che integrino teoria e pratica per promuovere maggiore consapevolezza tra i giovani. Nel contesto del Piano di Diritto allo studio, queste attività servono a far comprendere come una corretta raccolta differenziata contribuisca a ridurre l’impatto ambientale e a migliorare la qualità del territorio. L’obiettivo è rendere i ragazzi protagonisti di scelte sostenibili.

Obiettivi formativi e risultati attesi

Tra gli obiettivi del progetto ci sono il rafforzamento delle conoscenze sui processi di trattamento, l’acquisizione di buone pratiche nella gestione dei rifiuti e la capacità di comunicare queste pratiche alla comunità domestica. L’intento è che ogni studente torni a casa con strumenti concreti per fare la differenza: riconoscere le etichette, capire le categorie di rifiuto e sapere dove conferire ciascun materiale. La speranza è che l’esperienza produca ricadute positive anche sul comportamento delle famiglie.

Ricadute sul territorio e prospettive

Un’attività come questa favorisce il dialogo tra istituzioni, gestori del servizio e scuole, creando una rete di responsabilità condivisa. La piattaforma ecologica diventa così un laboratorio permanente per l’educazione ambientale, mentre la collaborazione tra Aemme Linea Ambiente, amministrazione comunale e scuole consolida pratiche virtuose a beneficio di tutta la comunità. Continuare a proporre iniziative simili è fondamentale per costruire comportamenti sostenibili a lungo termine e per trasformare la conoscenza in azione concreta sul territorio.