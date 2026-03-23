Festa di primavera 2026 a Pieve Emanuele: giochi, laboratori e animali al Parco degli Elfi

Un pomeriggio gratuito al Parco degli Elfi con giochi, scambi di giocattoli e l'angolo per avvicinare i più piccoli agli animali da cortile

Il Comune di Pieve Emanuele invita le famiglie a partecipare a Primavera insieme 2026, un evento pensato per celebrare l’arrivo della bella stagione e creare momenti di condivisione per i più piccoli. L’appuntamento è fissato per il 29 marzo 2026 a partire dalle 15:00 presso il Parco degli Elfi nel Quartiere delle Rose, in Via delle Rose.

L’ingresso è libero e tutte le attività proposte sono gratuite, perfette per trascorrere un pomeriggio all’aperto tra giochi e scoperte.

La manifestazione, promossa con il patrocinio del Comune e realizzata in collaborazione con il Comitato di quartiere Rose, unisce iniziative ludiche, momenti educativi e servizi di ristoro offerti dalla Cooperativa sociale ComeTe. Questo evento vuole favorire la partecipazione dei residenti, offrire occasioni di socializzazione e permettere ai bambini di sperimentare attività manuali e sensoriali in sicurezza.

Attività principali per i bambini

Tra le proposte più attese c’è la caccia alle uova, pensata per stimolare il gioco di gruppo e la curiosità dei bambini con percorsi adatti a diverse fasce d’età. Accanto a questo sono previsti laboratori creativi dove i piccoli potranno cimentarsi con materiali semplici per realizzare oggetti a tema primaverile. I laboratori sono studiati per valorizzare la manualità e la fantasia, con operatori e volontari che guidano le attività in modo ludico e sicuro.

Officina del cioccolato e merende

La consueta officina del cioccolato rappresenta un momento goloso dell’evento, pensato sia per i bambini che per le famiglie. Inoltre, la Cooperativa sociale ComeTe offrirà merende e gelati, contribuendo a creare un’atmosfera di festa e accoglienza. Queste pause conviviali favoriscono lo scambio informale tra genitori e la possibilità per i bambini di riposare e ritrovarsi con amici nuovi e conosciuti.

Spazi educativi e avvicinamento agli animali

Una delle attrazioni più amate è l’angolo coccodè, un’area dedicata al contatto diretto con pulcini e galline per far conoscere ai più piccoli gli animali da cortile in modo guidato e rispettoso. Questo spazio ha un chiaro scopo educativo: insegnare il rispetto per gli animali e offrire esperienze sensoriali che stimolano l’osservazione e l’empatia. Gli operatori presenti seguono le buone pratiche per garantire il benessere degli animali e la sicurezza dei bambini.

Ratto-baratto: lo scambio di giocattoli

Il progetto ratto-baratto promuove lo scambio di giocattoli usati come alternativa sostenibile al consumo. I bambini possono portare giocattoli in buone condizioni da scambiare con altri, imparando il valore del riuso e della condivisione. Questa iniziativa, oltre a ridurre gli sprechi, favorisce la socializzazione e stimola un approccio più consapevole al possesso degli oggetti.

Informazioni pratiche e invito

L’evento si svolge il 29 marzo 2026 dalle 15:00 in poi al Parco degli Elfi (Via delle Rose, Quartiere delle Rose). L’ingresso è libero e tutte le attività sono gratuite; non è necessaria la prenotazione. Per ulteriori dettagli si può consultare la pagina dedicata del Comune di Pieve Emanuele. La festa è pensata per accogliere famiglie e bambini in un contesto sereno e inclusivo, con la collaborazione del Comitato di quartiere Rose e dei volontari locali.

Consigli per la partecipazione

Si consiglia di arrivare con un piccolo bagaglio di pazienza e curiosità: abbigliamento comodo, protezione solare e, se necessario, una giacca leggera per il tempo variabile di marzo. Ricordiamo che le attività si svolgono all’aperto, quindi è utile verificare le condizioni meteo. Portare giocattoli in buono stato per il ratto-baratto è un modo semplice per partecipare attivamente e insegnare ai bambini il valore della condivisione.

In sintesi, Primavera insieme 2026 è un’occasione per riscoprire il valore delle relazioni di comunità, offrire momenti ludici ai bambini e promuovere pratiche sostenibili. Vi aspettiamo al Parco degli Elfi per un pomeriggio tra giochi, laboratorio, animali e tanta allegria.