Alunni della Fermi incontrano falchi e aquila in un laboratorio di falconeria

Gli studenti delle classi prime della scuola Enrico Fermi a Vittuone hanno partecipato il 18/05/2026 a un incontro con rapaci condotto dal falconiere Luca Amato, tra dimostrazioni e spiegazioni sulla falconeria

Il 18/05/2026 gli studenti delle classi prime della scuola secondaria di primo grado Enrico Fermi di Vittuone hanno vissuto un’esperienza educativa fuori dall’aula. L’iniziativa, pensata per avvicinare i ragazzi al mondo naturale, ha offerto un confronto diretto con alcuni esemplari di rapaci, accompagnato da spiegazioni teoriche e dimostrazioni pratiche.

L’incontro ha unito aspetti di educazione ambientale e di conoscenza scientifica, permettendo agli alunni di osservare dal vivo caratteristiche che normalmente si studiano solo sui libri.

La mattinata ha stimolato curiosità e domande: tra gli ospiti c’erano una femmina di falco pellegrino, un’esemplare di aquila reale e un maschio di falco di Harris, presentati e gestiti dal falconiere Luca Amato. Il lavoro del falconiere è stato illustrato come pratica storica e contemporanea, con riferimenti a tecniche di allevamento e cura. Il professor Daniele Ciacci ha coordinato l’organizzazione, garantendo che l’esperienza fosse sicura e didatticamente efficace per tutti gli studenti coinvolti.

Gli animali e le loro caratteristiche

Nella parte centrale dell’incontro sono state evidenziate le differenze tra le specie: il falco pellegrino è descritto per la sua velocità e per la struttura del corpo, l’aquila reale per le dimensioni e la potenza del volo, mentre il falco di Harris è apprezzato per il comportamento sociale e la versatilità in ambiente antropizzato. Il termine rapace è stato spiegato come uccello predatore con artigli e becco adattati alla caccia, mentre sono state poste in evidenza alcune esigenze biologiche e di benessere che questi animali richiedono quando vengono tenuti in cattività a fini educativi.

Approccio didattico alle specie presenti

Durante le presentazioni si è sottolineato come osservare un animale dal vivo permetta di cogliere aspetti comportamentali che la teoria non trasmette completamente: postura, reazioni al contatto umano e modalità di alimentazione sono stati mostrati con esempi pratici. Le spiegazioni del falconiere hanno integrato concetti di biologia e di conservazione, facendo uso di terminologia specifica e di esempi immediati per facilitare la comprensione degli alunni. In questo modo la parte emotiva dell’incontro è stata trasformata in un’opportunità di apprendimento scientifico.

Obiettivi educativi e impatto sugli studenti

L’evento non si è limitato a sorprendere: ha avuto obiettivi formativi precisi, come promuovere il rispetto per la fauna selvatica e stimolare riflessioni sul rapporto tra uomo e natura. Gli alunni hanno potuto porre domande dirette, esercitando capacità di osservazione e di ascolto critico. La combinazione di spiegazioni teoriche e dimostrazioni pratiche ha favorito un apprendimento multisensoriale, utile soprattutto per gli studenti delle classi prime, che spesso apprendono meglio attraverso esperienze concrete piuttosto che solo letture o lezioni frontali.

Reazioni e partecipazione

La risposta degli studenti è stata di grande interesse: molti hanno mostrato entusiasmo e timore rispettoso, entrando in contatto con la realtà dei rapaci in modo consapevole. Gli insegnanti hanno rilevato come l’attività abbia facilitato la coesione di classe e l’attenzione verso temi ambientali. L’esperienza pratica è stata registrata come un esempio positivo di laboratorio all’aperto, in cui i concetti appresi possono essere collegati a future attività curriculari sulla biodiversità e la tutela degli ecosistemi.

Organizzazione e ringraziamenti

La scuola ha espresso gratitudine verso il falconiere Luca Amato per la disponibilità e per aver condiviso la sua professionalità nella gestione dei rapaci, e verso il professor Daniele Ciacci per l’impegno organizzativo. L’iniziativa è stata pensata rispettando norme di sicurezza e benessere animale, con aree predisposte per l’osservazione e tempi calibrati per non stressare gli esemplari. In conclusione, l’incontro del 18/05/2026 è stato valutato positivamente come modello di attività educativa che unisce passione, conoscenza e rispetto per la natura.