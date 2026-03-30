Marcia della Pace a Sedriano: i giovani protagonisti della comunità

La marcia ha visto coinvolti asilo, primaria e prime della secondaria in un momento di condivisione con il comitato e le autorità locali

Nelle strade di Sedriano si è svolto un evento che ha trasformato la città in uno spazio di riflessione e partecipazione, grazie all’impegno degli studenti dell’istituto comprensivo. Bambini della scuola dell’infanzia, alunne e alunni della primaria e le classi prime della secondaria hanno preso parte a una Marcia della Pace pensata per promuovere valori fondamentali come il rispetto, la solidarietà e la convivenza civile.

L’iniziativa, organizzata in collaborazione con il comitato Una scuola per la pace, ha puntato sull’azione collettiva: musica, canti e messaggi creativi hanno scandito il percorso, creando un’atmosfera gioiosa e riflessiva.

Un simbolo tessuto insieme: il tricot della pace

Il fulcro visivo dell’evento è stato senza dubbio il grande tricot della pace, un manufatto nato dall’unione dei lavori realizzati dalle singole classi. Ogni gruppo ha creato la propria bandiera della pace, esprimendo idee, emozioni e proposte attraverso colori e parole; queste bandiere sono state poi assemblate in un unico pezzo, portato con orgoglio durante la sfilata. Il tricot della pace è diventato così non solo un oggetto decorativo, ma un simbolo tangibile di collaborazione tra studenti, docenti e famiglie, capace di rappresentare l’importanza del contributo collettivo nella costruzione di messaggi condivisi.

Creatività come strumento educativo

La progettazione delle singole bandiere ha offerto agli alunni un’occasione concreta per riflettere su cosa significhi la pace nella quotidianità. Attraverso attività laboratoriali, i ragazzi hanno trasformato concetti astratti in segni visivi, imparando a lavorare in squadra e a dare valore alle idee altrui. Questo approccio pratico contiene una forte dimensione formativa: favorisce lo sviluppo di competenze emotive e sociali e consolida il ruolo della scuola come spazio di crescita civile, dove la creatività diventa strumento per comunicare valori e promuovere il dialogo.

Partecipazione e ruolo della comunità

All’iniziativa hanno preso parte anche rappresentanti del territorio, tra cui il responsabile del comitato per la pace, il Sig. Colombo, il sindaco e alcuni assessori comunali, oltre alle forze dell’ordine e al parroco. La presenza di queste figure ha evidenziato il carattere pubblico e condiviso dell’evento, sottolineando come iniziative scolastiche possano coinvolgere l’intera comunità. La dirigente scolastica, Marzia Monica Costa, ha ribadito l’importanza di momenti simili per l’educazione alla cittadinanza attiva, ringraziando insegnanti, famiglie e organizzatori per il loro impegno e per la riuscita della manifestazione.

Un ponte tra scuola e territorio

La marcia ha funzionato anche come piattaforma di incontro tra istituzione scolastica e realtà locali: dalla collaborazione con il comitato all’appoggio delle autorità, passando per il coinvolgimento delle famiglie, sono emersi legami che rafforzano il tessuto sociale. In questo senso, l’evento non è stato solo una manifestazione simbolica, ma un vero e proprio esercizio di partecipazione civica, capace di stimolare nei giovani il senso di responsabilità verso la comunità e l’idea che la pace si costruisce attraverso azioni concrete e quotidiane.

Impatto educativo e prospettive future

La Marcia della Pace ha lasciato un segno duraturo nei partecipanti: sorrisi, canti e slogan sono stati accompagnati da riflessioni che hanno consolidato nei ragazzi una maggiore consapevolezza sui temi sociali. Le attività svolte prima e durante la sfilata hanno favorito l’acquisizione di competenze relazionali e la capacità di esprimere pensieri collettivi. Per il futuro, l’esperienza potrà diventare modello per altre iniziative: replicare laboratori creativi e momenti pubblici può contribuire a fare della scuola un centro propositivo, capace di promuovere il dialogo intergenerazionale e la partecipazione attiva.

In conclusione, l’evento a Sedriano ha dimostrato che, attraverso la collaborazione tra studenti, docenti, famiglie e istituzioni locali, è possibile trasformare un messaggio ideale in un’esperienza concreta e condivisa. La marcia ha valorizzato l’impegno dei più giovani nel costruire una cultura della pace e ha ribadito il ruolo della scuola come spazio di educazione civica e speranza per il futuro, dove ogni piccolo gesto quotidiano contribuisce alla costruzione di una convivenza più rispettosa e solidale.