Allievi del Bernocchi si distinguono alla finale nazionale di Palermo

Tre studenti dell'ISIS Bernocchi hanno rappresentato Legnano alla finale nazionale dei Giochi Matematici del Mediterraneo, ottenendo risultati che valorizzano l'impegno formativo dell'istituto

La competizione nazionale dei Giochi Matematici del Mediterraneo ha visto la partecipazione di tre studenti dell’ISIS Bernocchi di Legnano alla finale disputata a Palermo, domenica 3 maggio 2026. Dopo le prove di selezione regionali, Peter Illes-Dante, Mattia Luraghi e Samuele Caccia hanno ottenuto il diritto a sedersi tra i finalisti e a confrontarsi con coetanei provenienti da tutta Italia.

Organizzati dall’Accademia Italiana per la Promozione della Matematica, i giochi sono alla XVI edizione e coinvolgono ogni anno circa 200mila studenti delle scuole primarie e secondarie italiane. L’evento rappresenta una vetrina per chi coltiva interesse e talento verso le discipline logico-matematiche e offre occasioni di crescita e confronto.

Risultati ottenuti e categorie di gara

Fra i rappresentanti del Bernocchi, Peter Illes-Dante si è distinto nella categoria riservata agli studenti di terza superiore, conquistando un brillante undicesimo posto. Nella graduatoria delle altre categorie, Samuele Caccia è giunto ventesimo e Mattia Luraghi si è piazzato al quarantaduesimo posto. Questi risultati testimoniano non solo la preparazione individuale degli allievi, ma anche l’efficacia delle attività formative promosse dall’istituto.

Percorso verso la finale

Il cammino che porta alla finale nazionale prevede diverse fasi: dall’iscrizione alla prova d’area fino alla selezione per la finale. I tre studenti del Bernocchi hanno superato le prove preliminari, ottenendo i punteggi necessari per accedere alla tappa conclusiva a Palermo. In questo contesto, la competizione non è soltanto un confronto, ma anche un’opportunità per misurare metodo di studio, velocità di ragionamento e creatività nella risoluzione dei problemi.

Valore educativo e reazioni dell’istituto

Docenti e dirigenza dell’istituto hanno espresso soddisfazione per i risultati raggiunti. Per il Bernocchi, iniziative come i Giochi Matematici rappresentano un veicolo per diffondere l’interesse verso le discipline scientifiche e per stimolare gli studenti a cimentarsi con problematiche complesse. L’attenzione alla formazione scientifica, spesso sintetizzata nell’acronimo STEM, è parte integrante delle scelte didattiche dell’istituto.

La voce della dirigente

La dirigente scolastica, Elena Maria D’Ambrosio, ha sottolineato come l’obiettivo sia «accendere nei ragazzi la curiosità e l’amore per le discipline STEM», evidenziando che i risultati ottenuti sono il frutto di un lavoro costante e condiviso tra studenti e insegnanti. La dirigente ha inoltre espresso l’intenzione di continuare a proporre sfide di questo tipo per coinvolgere sempre più giovani nello studio delle materie scientifiche.

Impatto e prospettive future

I piazzamenti conseguiti a Palermo servono anche da stimolo per le attività future dell’istituto. L’esperienza della gara favorisce il rafforzamento di competenze trasversali quali il problem solving, la gestione del tempo e la capacità di operare sotto pressione. Per gli studenti coinvolti, la partecipazione rimane un tassello importante nel percorso formativo e può aprire la strada a ulteriori competizioni o a scelte accademiche orientate alle materie scientifiche.

Nel complesso, la partecipazione alla finale nazionale dei Giochi Matematici del Mediterraneo conferma il ruolo dell’ISIS Bernocchi come polo che valorizza l’impegno culturale e didattico dei suoi studenti. L’auspicio è che il modello di lavoro che ha portato i tre allievi a Palermo continui a essere applicato e ampliato, coinvolgendo nuove classi e proponendo percorsi che alimentino la passione per la matematica.