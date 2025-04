Il sindaco di Pieve Emanuele denuncia atti vandalici e invita alla responsabilità

Un raid vandalico in piena notte

La tranquillità del parco di via Strauss a Pieve Emanuele è stata interrotta da un raid vandalico avvenuto nella notte. Diversi ragazzi, intorno alle 23.15, hanno distrutto i giochi appena installati per i bambini, lasciando dietro di sé un vero e proprio campo di devastazione. Bottiglie rotte e rifiuti sparsi ovunque hanno trasformato un luogo di svago in un’area inagibile. Il sindaco Pierluigi Costanzo ha denunciato pubblicamente l’accaduto sui social, esprimendo il suo disappunto per l’assenza di rispetto verso i beni pubblici.

Le immagini delle telecamere e l’appello alla responsabilità

Fortunatamente, l’amministrazione comunale dispone di immagini delle telecamere di sorveglianza che potrebbero rivelare l’identità dei responsabili. Il sindaco ha invitato i giovani vandali e le loro famiglie a presentarsi spontaneamente presso il comando di polizia locale per evitare di aggravare la loro posizione legale. “Rischiano una denuncia penale per vandalismo oltre al risarcimento dei danni”, ha avvertito Costanzo, sottolineando l’importanza di assumersi le proprie responsabilità.

Controlli più severi e tolleranza zero

In risposta a questi eventi, il sindaco ha già sollecitato un maggiore controllo da parte delle forze dell’ordine nei parchi e nei luoghi di gioco per bambini. Ha evidenziato come spesso ragazzi più grandi utilizzino i giochi destinati ai più piccoli, causando danni e mettendo a rischio la sicurezza. “Tolleranza zero nei confronti di chi non ha rispetto della cosa pubblica”, ha affermato, invitando i cittadini a segnalare prontamente situazioni sospette alla polizia locale e al numero di emergenza 112. La comunità è chiamata a difendere il diritto dei bambini a giocare in sicurezza e serenità.