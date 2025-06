Le pole dancers incantano il pubblico con uno spettacolo straordinario a Sedriano

Le pole dancers di Sedriano hanno incantato il pubblico con uno spettacolo dinamico e coinvolgente.

Serata di grande energia al Palazzetto dello Sport di Sedriano. Nonostante il grande caldo, le pole dancers hanno portato in scena uno spettacolo incredibile, ricco di emozioni e performance mozzafiato. Capitanate dall’istruttrice Gloria Solano, le atlete hanno eseguito coreografie che spaziavano da brani di Ludovico Einaudi a classici come “Rythm is a dancer”.

Un mix di danze e acrobazie

Le ragazze hanno eseguito assoli sul palo, ma anche coreografie in Double, dove due atlete si esibivano sulla stessa pertica. Ogni performance era arricchita da elementi di acrobatica a terra e movenze ispirate alla danza. La disciplina della pole dance è faticosa, ma regala enormi soddisfazioni. E si è visto chiaramente, con il gruppo di atlete che spaziava da ragazze di 16 anni a donne di 59, tutte unite dalla passione per questo sport.

Un pubblico rapito

Il pubblico, presente numeroso, è rimasto letteralmente a bocca aperta. La sincronia dei movimenti e l’eleganza delle esibizioni non erano affatto scontate, soprattutto considerando le elevate temperature in sala. Nonostante il caldo intenso, le pole dancers hanno saputo mantenere una qualità delle performance altissima, chiudendo con una spettacolare costruzione umana su due pedane, simbolo del cuore pulsante della pole dance.

Il futuro della pole dance a Sedriano

Il gruppo di pole dancers non si ferma. Gli allenamenti continueranno per le prossime settimane, fino a fine luglio. Poi, pausa estiva. Ma a settembre, i corsi riprenderanno con nuove ore e opportunità per chi desidera avvicinarsi a questa disciplina. La passione non conosce ostacoli e l’affiatamento del gruppo è evidente, una vera e propria famiglia che condivide sudore e successi.