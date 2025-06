Legnano si anima con concerti e spettacoli: gli eventi imperdibili della settimana

La bella estate di Legnano si anima con concerti, arte e cultura. Ecco gli eventi da non perdere.

Un’altra settimana di eventi si prepara a coinvolgere Legnano. Con l’arrivo dell’estate, il programma de ‘La bella estate’ offre un mix di concerti, spettacoli teatrali e iniziative culturali che promettono di intrattenere cittadini e turisti. Gli appuntamenti cominciano stasera, martedì 17 giugno, e si protrarranno fino a domenica, creando un’atmosfera vibrante in città.

Martedì 17: Concerto al Castello

Stasera, alle 21.30, il Castello di Legnano diventa il palcoscenico per “Ciak! Si suona”, un concerto dell’Orchestra Arc en ciel. Un viaggio tra le colonne sonore più celebri del cinema, un’occasione per immergersi in melodie che hanno fatto la storia. Un evento da non perdere, che attirerà appassionati di musica e cinefili.

Mercoledì 18: Tradizione musicale in piazza

Mercoledì 18, sempre alle 21.30, si svolgerà un concerto del Corpo bandistico Legnanese in piazza San Magno. Questo evento è un omaggio al grande Ennio Morricone e prevede interpretazioni di brani iconici della musica pop e rock. Una serata all’insegna della tradizione, perfetta per chi ama la musica dal vivo.

Giovedì 19: Arte e teatro

Giovedì 19, l’arte prende vita con BiblioNote, una rassegna giovanile di musica e libri che inizia alle 19 all’esterno dello Spazio 27B. A seguire, alle 21, il Castello ospiterà “Mistero buffo”, una delle opere più celebri di Dario Fo, interpretata da Mario Pirovano. La sua performance promette di essere intensa, catturando l’attenzione del pubblico con il suo stile inconfondibile.

Venerdì 20: Presentazione di un’autobiografia

Venerdì 20, alle 20.45, la biblioteca Spazio 27B ospiterà la presentazione di “Lungo la strada. Anni di Vita e di musica”, l’autobiografia di Renato Franchi. Un racconto di 75 anni di vita e 60 anni di musica, che offre uno spaccato della carriera di un artista che ha segnato la scena musicale. In contemporanea, alle 21, il Centro civico Pertini presenterà “Pazienti di passaggio”, uno spettacolo teatrale frutto delle improvvisazioni di un gruppo di adolescenti. Un’occasione per vedere la creatività dei giovani in azione.

Sabato 21: Cultura e intrattenimento

Sabato 21, alle 16, Sala Ratti ospiterà un incontro del ciclo “Assaggi d’arte” con Ruggero Cioffi, il quale guiderà i partecipanti alla scoperta delle meraviglie di “Padova picta”. Un’esperienza culturale che si concluderà con uno spettacolo di magia per bambini e famiglie alle 18.30, seguito da concerti di band giovanili e artisti come Gaia Ristori. La serata culminerà con il concerto-spettacolo “Lucio&Lucio” alle 21.30, dedicato alla vita e all’opera di Dalla e Battisti, un vero omaggio alla canzone italiana.

Festa d’estate e musica live

Per chiudere la settimana in bellezza, sabato sera, dalle 19.45 al Centro civico Pertini, si svolgerà la “Festa d’estate”. Una cena tipica salentina accompagnata da un concerto di pizzica con il gruppo Malapizzica. Un mix di gastronomia e musica popolare che trasformerà la serata in un’esperienza indimenticabile.

Legnano si prepara a vivere giorni di festa, cultura e musica. Ogni evento è un’opportunità per vivere intensamente l’estate legnanese. Rimanete sintonizzati per non perdere nessun aggiornamento su questa settimana ricca di sorprese.