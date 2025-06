Il caso di Chiara Poggi si riapre: nuove analisi forensi a Milano nel 2025

Si riaccendono i riflettori sul caso di Chiara Poggi con analisi scientifiche cruciali.

Il 16 giugno 2025, il caso di Chiara Poggi torna a far parlare di sé. A distanza di 18 anni dall’omicidio, le indagini si riattivano con un incidente probatorio che si preannuncia fondamentale. Negli uffici della Polizia Scientifica di Milano, si analizzano ora campioni biologici e reperti mai esaminati in precedenza, conservati per quasi due decenni.

Un nuovo inizio per l’indagine

Il maxi incidente probatorio è stato avviato per fare chiarezza su nuovi elementi emersi. La Procura di Pavia ha richiesto una revisione approfondita, concentrando l’attenzione su Andrea Sempio, l’amico del fratello della vittima, già coinvolto in passato ma oggi formalmente indagato. L’atmosfera è tesa e carica di aspettative: l’analisi delle prove potrebbe cambiare le sorti di un caso che ha scosso l’opinione pubblica.

Il ruolo della scienza

Il fulcro di questa fase investigativa è rappresentato dalle analisi scientifiche. Si prevede di confrontare i profili genetici e le impronte digitali raccolte sulla scena del crimine con quelli di Sempio e di Alberto Stasi, l’uomo già condannato per l’omicidio. Gli esperti presenti includono figure di spicco come Luciano Garofano, ex comandante del RIS di Parma, e i consulenti della Procura. La presenza di tutti questi attori rende chiaro che ogni dettaglio conta.

Esame dei reperti

Il primo passo delle indagini prevede una verifica dell’integrità e della catena di custodia dei reperti. Si esamineranno i verbali dell’inchiesta originale: chi ha preso in carico i reperti e come sono stati conservati. Un’operazione che potrebbe rivelarsi cruciale, dato il lungo periodo trascorso. Si partirà dall’analisi di confezioni di cereali e resti della colazione di Chiara, sequestrati il giorno dopo l’omicidio. Questo potrebbe rivelarsi il punto di partenza per riannodare i fili di una vicenda complessa.

Tracce e misteri

Un altro aspetto fondamentale è la rivalutazione delle tracce genetiche trovate sotto le unghie della vittima e le impronte su alcune fascette adesive. La domanda è: le tecnologie attuali consentiranno di ottenere risultati più precisi rispetto al passato? I periti hanno 90 giorni per completare l’incidente probatorio. Tuttavia, la complessità degli accertamenti e il numero di quesiti da affrontare rendono il termine già difficile da rispettare.

Un caso che attira l’attenzione

Il caso di Chiara Poggi ha segnato un’epoca. Le sue vicende continuano a suscitare interesse e a far discutere. Ogni nuovo sviluppo si trasforma in un colpo di scena, in un tassello che potrebbe riscrivere la storia di uno dei casi giudiziari più controversi degli ultimi vent’anni. Resta da vedere quali saranno gli esiti di questa nuova fase delle indagini. Ma una cosa è certa: l’attenzione rimarrà alta.