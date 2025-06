L’esercitazione Grifone 2025: un successo per il soccorso interforze in Italia

L'esercitazione Grifone 2025 ha messo alla prova le capacità di soccorso in scenari complessi.

Si è chiusa il 13 giugno l’esercitazione “Grifone 2025”, una manovra cruciale per il coordinamento delle operazioni di Ricerca e Soccorso (Search and Rescue – SAR) tra le forze armate italiane. L’evento, organizzato dall’Aeronautica Militare e diretto dal Comando Operazioni Aerospaziali (COA), ha visto un’ampia partecipazione di enti e organizzazioni di soccorso, sia nazionali che internazionali.

Un impegno collettivo per il soccorso

La Grifone è un appuntamento annuale, un banco di prova che mira a potenziare la sinergia tra Forze Armate, Corpi dello Stato e Protezione Civile. Quest’anno, l’aeroporto di Caiolo, nel cuore della Valtellina, ha fatto da cornice a scenari di addestramento altamente realistici. Tra i partecipanti, un equipaggio dell’elicottero AW169 della Guardia di Finanza di Varese e team specializzati in elisoccorso, soccorso alpino e cinofili.

Scenari dinamici e sfide complesse

Il briefing inaugurale, tenutosi il 9 giugno, ha dato il via a una serie di operazioni articolate su scenari complessi: ricerca di dispersi in alta montagna, operazioni con droni e unità cinofile. Martedì e mercoledì, le squadre hanno lavorato intensamente in condizioni difficili, affrontando l’arduo compito di recuperare escursionisti in difficoltà e gestire l’emergenza di un aereo scomparso dai radar con quattro passeggeri a bordo.

La giornata finale e il Media Day

Giovedì è stata dedicata al recupero delle attività rimaste incomplete e al debriefing finale per raccogliere valutazioni tecniche. Venerdì, il Media Day ha attirato l’attenzione delle autorità civili e militari. I visitatori hanno potuto osservare da vicino i mezzi impiegati e assistere a dimostrazioni pratiche, tra cui il recupero di unità cinofile tramite verricello.

Un passo verso la cooperazione internazionale

“Grifone 2025” ha sottolineato l’importanza della cooperazione internazionale nel soccorso aereo e terrestre. In un contesto europeo e globale sempre più complesso, esercitazioni di questo tipo costituiscono un elemento fondamentale per assicurare prontezza ed efficacia in ogni missione di salvataggio. Ci si domanda: come si prepareranno le forze per le sfide future?