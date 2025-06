Capraia accoglie l’estate 2025 con eventi imperdibili per tutti

L'estate è arrivata a Capraia con un programma ricco di attività per tutti.

Oggi inizia ufficialmente l’estate a Capraia, un’isola che si prepara a rivelare le sue meraviglie attraverso una serie di eventi entusiasmanti. Il Parco Nazionale Arcipelago Toscano ha allestito un programma fitto di attività che accompagnerà residenti e turisti per tutto il mese di giugno, con proposte per ogni fascia d’età. Escursioni in barca, snorkeling guidato, trekking al tramonto e laboratori per bambini sono solo alcune delle esperienze che attendono gli avventurieri.

Attività imperdibili

Tra le esperienze più affascinanti offerte, spicca il Seawatching, un’emozionante escursione per scoprire la fauna marina che popola le acque cristalline intorno all’isola. Le uscite in barca all’alba verso Cala della Mortola promettono scenari mozzafiato, mentre le visite archeologiche all’isola dei Palmenti offrono uno spaccato della storia locale. I trekking panoramici regalano viste incantevoli sul mare. Le attività si svolgono tra il CEA La Salata e Piazza Milano, fulcro delle iniziative del Parco.

Novità per i visitatori

Quest’anno, gli info point dell’isola propongono due nuove risorse: le Carte Capraia a Mare e Capraia a Terra. Questi strumenti si rivelano essenziali per esplorare al meglio il territorio. La Carta a Terra fornisce dettagli sui sentieri escursionistici e una mappa del paese, mentre la Carta a Mare illustra le regole per la navigazione e il balneazione, evidenziando le cale più suggestive dell’isola.

Programma dettagliato delle attività

Il programma settimanale è ricco di eventi. Si parte con il Seawatching il lunedì, un giro in barca per esplorare la vita marina. Il martedì, alba in barca per ammirare l’aurora. Mercoledì si svolgerà il Geowatching, alla scoperta dell’unica isola vulcanica dell’arcipelago. Un altro highlight è il trekking al Dattero, che offre un magnifico affaccio sulla costa occidentale. Il giovedì è dedicato allo snorkeling, seguito da un’escursione notturna che esplora la natura in un’atmosfera magica. Venerdì e sabato sono ricchi di attività per famiglie, con laboratori e visite guidate. Infine, la domenica si conclude in bellezza con un trekking al tramonto.

Aspettative per un’estate indimenticabile

Un’estate all’insegna della natura, della scoperta e del rispetto dell’ambiente sta per iniziare a Capraia. Le attività sono progettate per coinvolgere e affascinare chiunque desideri immergersi nella bellezza naturale dell’isola. Ogni giorno offre nuove scoperte, avventure e momenti di connessione con l’ambiente circostante. Chi si unirà a queste esperienze? La risposta è nelle onde e nei sentieri che attendono di essere esplorati.