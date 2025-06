Alcione e Red Bull: la rivoluzione nel calcio milanese è alle porte

Il club milanese dell'Alcione sogna in grande con l'interesse di Red Bull per un progetto ambizioso.

L’Alcione, club di calcio milanese, sta vivendo un momento cruciale. Sotto la guida di Giulio Gallazzi, l’interesse della Red Bull potrebbe segnare l’inizio di una nuova era per la squadra, reduce da un sorprendente debutto in serie C. In sole ventiquattro ore si sono susseguiti eventi che potrebbero cambiare il volto del club. Prima, la conferma della continuità del direttore sportivo Matteo Mavilla, dell’allenatore Giovanni Cusatis e del responsabile del settore giovanile Riccardo Bellotti, tutti parte di un progetto iniziato nel 2021. Poi, la clamorosa indiscrezione che l’Alcione potrebbe aprire le porte a nuovi soci, tra cui il colosso austriaco Red Bull.

L’ambizione di Gallazzi

Giulio Gallazzi, imprenditore bolognese di 61 anni, ha preso le redini dell’Alcione dopo l’uscita di Marcello Montini, ex azionista al 50%. Da quel momento, l’ambizione di Gallazzi è cresciuta esponenzialmente. Il suo sogno? Portare l’Alcione in serie B e costruire uno stadio di proprietà. L’idea è di acquistare un terreno di 30mila metri quadrati vicino a San Siro per costruire un impianto da 6mila posti, espandibile a 10mila. Questo progetto rappresenterebbe un investimento significativo e un passo importante per il club.

La salvezza e le nuove prospettive

Intanto, la prima salvezza in serie C è stata conquistata. Per alcune settimane, l’Alcione ha accarezzato il sogno dei playoff, ma ora la proprietà sembra determinata a fare sul serio. Da qualche mese, sono in corso discussioni con investitori esteri, provenienti da America, Olanda, Inghilterra e multinazionali interessate al progetto del club. Il coinvolgimento di Red Bull, noto per i suoi investimenti nei club calcistici europei, si inserirebbe in questo contesto. L’Alcione, con un giro d’affari di quasi 5 milioni e un settore giovanile in crescita, rappresenta un’opportunità da non sottovalutare.

Red Bull e il calcio italiano

La multinazionale austriaca Red Bull è già presente in vari campionati europei, da Lipsia a Salisburgo, fino ai New York Red Bulls. La sua entrata nel calcio italiano è stata a lungo attesa. In passato, si è parlato di un interesse per il Torino, ma il club granata è stato giudicato troppo costoso. Ora, l’attenzione si sposta su realtà emergenti come l’Alcione, il cui progetto sportivo è considerato molto interessante. Cosa ne sarà di questi colloqui? Rimane un’incognita, ma il futuro si prospetta intrigante.

Un futuro da scrivere

Il futuro dell’Alcione è ora in una fase delicata. L’interesse di Red Bull potrebbe dare il via a una nuova era, portando risorse e visibilità. Il club milanese ha dimostrato di avere le potenzialità per crescere e attirare investimenti. La domanda è: riuscirà a sfruttare al meglio questa opportunità? Come si evolveranno le trattative nei prossimi mesi? La risposta potrebbe cambiare il panorama calcistico milanese e non solo.