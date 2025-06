Tragedia a Rho: un bambino di 3 anni investito da un’auto mentre giocava

Un bambino di 3 anni è stato investito da un'auto a Rho, ora è ricoverato in ospedale.

Un dramma si consuma a Rho, dove un bambino di appena 3 anni è stato investito da un’auto mentre usciva da casa. La tragedia si è consumata nel pomeriggio di lunedì 16 giugno, quando il piccolo, approfittando di un cancello lasciato aperto, è uscito per giocare. Proprio in quel momento, un’auto passava in strada, e l’impatto è stato devastante.

La ricostruzione dell’incidente

Verso le 17, in via Cardinal Ferrari, il bambino ha lasciato la sicurezza della sua abitazione. Un attimo fatale. L’auto, in arrivo dalla Porta Ronca e diretta verso il Santuario, non ha potuto evitare il piccolo. L’impatto violento ha scaraventato il bimbo a terra, facendogli perdere le ciabattine. La scena è stata drammatica, e i residenti della zona sono stati colti da un’immediata ansia e preoccupazione.

Intervento tempestivo dei soccorsi

Quando è scattato l’allarme, la risposta è stata immediata. Due automediche, una dal Sacco e l’altra da Legnano, insieme a un’ambulanza della Croce Blu di Garbagnate Milanese, sono arrivate sul posto in codice rosso. Gli operatori hanno prestato le prime cure al bambino, che è stato trasferito all’ospedale Niguarda con un trauma cranico. Il codice di trasferimento era giallo, segno che le condizioni del piccolo, pur preoccupanti, erano stabili.

Indagini in corso

La Polizia Locale di Rho è intervenuta per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Le strade circostanti sono state bloccate per facilitare le indagini. Molti residenti si sono radunati, ansiosi di conoscere le condizioni del bambino. L’atmosfera era carica di tensione, con domande che rimanevano senza risposta: come è potuto accadere? Chi è responsabile di questo tragico evento?

Un’attenzione necessaria

Questa tragedia riporta alla luce il tema della sicurezza stradale, specialmente in zone residenziali. Se un cancello aperto può portare a tanto dolore, è fondamentale riflettere su come prevenire simili incidenti in futuro. Le famiglie e le autorità devono unirsi per garantire la sicurezza dei più piccoli, affinché eventi così drammatici non si ripetano mai più.