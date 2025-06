Legnano investe oltre un milione per riqualificare strade e parcheggi

Lavori di riqualificazione a Legnano: un milione e 100mila euro per strade e parcheggi.

Legnano si prepara a un’importante trasformazione. A partire dalla fine di giugno, i cittadini vedranno avviarsi i lavori di riqualificazione delle strade e dei marciapiedi. Un pacchetto di interventi che cambia il volto della città, con un investimento di oltre un milione di euro. L’assessore Marco Bianchi dichiara il suo impegno per una mobilità più fluida e inclusiva.

Interventi significativi in arrivo

Il progetto prevede non solo la ristrutturazione delle strade, ma anche la creazione di nuovi parcheggi, un aspetto cruciale per la vita quotidiana dei legnanesi. La realizzazione di un parcheggio con area verde tra le vie 29 Maggio e Micca rappresenta uno dei punti salienti. Le opere non si limiteranno a questa zona; viale Cadorna, anch’esso in stato di degrado, sarà al centro di un intervento significativo.

Dettagli sugli interventi

In centro, si procederà con l’asfaltatura di via Alberto da Giussano, corso Italia e corso Sempione. Non mancheranno le operazioni in Oltresempione, con via Filzi e altre strade che riceveranno un adeguato trattamento. Ogni intervento è pensato per rispondere alle esigenze reali dei cittadini, a partire dalla sicurezza e dalla comodità dei percorsi.

Abbattimento delle barriere architettoniche

Non si tratta solo di asfalto e parcheggi. Un altro obiettivo chiave è l’abbattimento delle barriere architettoniche. In arrivo nuovi marciapiedi nelle vie Moscova, Damiano Chiesa e Manin, oltre alla sistemazione di quelli esistenti in diverse zone della città. L’Amministrazione comunale punta a garantire un accesso più agevole per tutti, un passo fondamentale per una città realmente inclusiva.

Le parole dell’assessore

Marco Bianchi, assessore alle Opere pubbliche, commenta: “Stiamo investendo per migliorare la vivibilità della città, rispondendo alle necessità quotidiane dei cittadini. Ogni intervento è il risultato di un’analisi attenta della situazione attuale e delle priorità emerse negli anni.” Queste parole risuonano chiare e decise: l’amministrazione è pronta a dare un segnale forte alla comunità.

Il contesto attuale

La situazione delle strade a Legnano è sempre stata al centro dell’attenzione. Con il passare del tempo, il deterioramento delle infrastrutture ha messo in evidenza la necessità di un intervento immediato. La città non può più aspettare. I cittadini reclamano strade sicure e marciapiedi accessibili; ora sembra che le loro richieste siano finalmente ascoltate.

Prospettive future

Con l’avvio dei lavori, Legnano si prepara a un futuro più luminoso. Tuttavia, resta da capire come reagiranno i cittadini a queste trasformazioni. Saranno soddisfatti dei risultati? E come si svolgeranno i lavori senza creare eccessivi disagi alla vita quotidiana? Domande che rimangono in sospeso, mentre l’amministrazione si appresta a dare il via alle operazioni.