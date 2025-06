Milano inaugura la piazza tattica Open Casello per i giovani nel 2025

Un anno dopo l'apertura di Open Casello, Milano inaugura un nuovo spazio pubblico dedicato ai giovani.

A un anno dall’apertura di Open Casello, il piazzale Cantore si trasforma in una piazza tattica, parte del progetto “Piazze Aperte per ogni quartiere”. Questa iniziativa, promossa dal Comune di Milano in collaborazione con diverse agenzie, mira a ridare vita agli spazi urbani, creando punti di riferimento per le nuove generazioni.

Un nuovo spazio per la comunità

La nuova piazza tattica nasce su un’area di 735 metri quadrati, precedentemente caratterizzata da una forte frammentazione degli spazi pedonali. Adesso, il luogo si presenta come un ambiente vitale e accogliente, con arredi innovativi: cinque fioriere, due panchine, due tavoli da pic-nic, un tavolo da ping-pong e tre rastrelliere. Tutto è progettato per favorire l’incontro e la socializzazione.

Colori e partecipazione

Le attività di colorazione e ridefinizione degli spazi sono state realizzate giovedì 12 giugno, dando vita a un laboratorio a cielo aperto. L’assessora Gaia Romani ha sottolineato l’importanza di restituire spazi pubblici vivaci e accoglienti, mentre l’assessora Martina Riva ha evidenziato come questo progetto sia il risultato di un percorso partecipativo coinvolgente.

Un progetto condiviso

Il progetto ha visto la collaborazione del Dipartimento di Design del Politecnico di Milano e di diverse associazioni. Gli studenti, sotto la supervisione di esperti, hanno contribuito alla progettazione, dando vita a un disegno che parla ai giovani. Questo approccio ha permesso di raccogliere idee e proposte direttamente dalla comunità.

Inaugurazione e reazione della comunità

La nuova piazza è stata inaugurata alla presenza di importanti figure istituzionali. “Questo è un segnale forte per una città che ascolta le esigenze dei giovani”, hanno dichiarato le assessore. Ma come sarà realmente utilizzato questo spazio? Riuscirà a diventare un punto di riferimento per le nuove generazioni?

Open Casello: un centro di attività

Open Casello, attivo da gennaio, è diventato un laboratorio di idee e creatività. Durante il giorno offre servizi di orientamento, mentre la sera e nei fine settimana si trasforma in un centro di confronto e condivisione. Fino ad oggi, sono stati realizzati 40 eventi, coinvolgendo oltre 30 organizzazioni giovanili.

Il futuro della piazza

L’implementazione di spazi pubblici come questo è parte integrante della visione dell’amministrazione milanese. La domanda resta: come evolverà questo spazio nei mesi a venire? La risposta potrebbe dipendere dall’impegno della comunità nel farlo vivere e prosperare.

Un luogo di speranza e innovazione

Milano continua a sorprendere con iniziative che mettono al centro i giovani e la partecipazione attiva. La nuova piazza tattica rappresenta non solo un cambiamento fisico ma anche un’opportunità di crescita sociale. E il vero successo sarà vedere come questo spazio saprà adattarsi alle esigenze di chi lo frequenta.