Milano si anima: eventi imperdibili fino a giugno 2025

Milano si prepara a un'estate ricca di eventi imperdibili. Scopri cosa fare nella capitale meneghina.

Milano è un palcoscenico vibrante di eventi e manifestazioni che promettono di intrattenere e affascinare cittadini e turisti. Da concerti a mostre d’arte, passando per festival gastronomici e attività per famiglie, la città si anima con una proposta culturale variegata e coinvolgente. Per chi ama immergersi nella vita metropolitana, ecco un elenco di appuntamenti da non perdere fino a giugno 2025.

Eventi culturali e artistici

Iniziamo con l’apertura del Basil Bar, un bistrò esperienziale situato nel cuore di Brera, che accoglierà i visitatori dal 5 al 15 giugno 2025 presso la Casa degli Artisti. Un’opportunità per gustare piatti unici in un contesto artistico stimolante.

Dal 30 maggio al 1 giugno 2025, il Museo del Futuro festeggia tre anni di attività con laboratori e installazioni dedicate all’intelligenza artificiale e alle nuove tecnologie. Un evento gratuito che promette di stimolare la curiosità di grandi e piccini.

Non lontano da Milano, si svolgerà la più grande galleria di urban art mai realizzata in un parco logistico, aperta al pubblico dal 31 maggio al 1 giugno 2025. Un’opportunità per ammirare opere di artisti contemporanei immerse nella natura.

Musica e intrattenimento

Per gli amanti della musica, il 2 giugno 2025 sarà una data da segnare sul calendario: Justin Timberlake si esibirà negli I-Days Milano, un concerto che promette di richiamare migliaia di fan. Gli ippodromi di Milano si preparano a vivere un’estate di grandi eventi musicali dal 27 maggio al 27 agosto 2025.

Inoltre, il Cirque du Soleil torna in città con uno spettacolo inedito al Le Grand Chapiteau dal 25 aprile al 2 giugno 2025, offrendo un’esperienza indimenticabile tra acrobazie e performance artistiche.

Attività per famiglie e bambini

Milano non dimentica i più piccoli. Dal 31 maggio al 2 giugno 2025, il Museo della Scienza organizza un weekend di laboratori dedicati ai bambini, un’opportunità per imparare divertendosi. Anche il festival dei burattini, in programma dal 30 al 31 maggio 2025 ai Giardini Montanelli, offre un divertimento gratuito per tutta la famiglia.

Inoltre, il Baratto Market, in corso fino al 31 maggio 2025, permette di scambiare oggetti e vestiti, rendendo l’idea di riciclo un gioco divertente e coinvolgente.

Arte e mostre

Gli appassionati d’arte possono visitare la mostra ‘Io sono Leonor Fini’ a Palazzo Reale, che celebra il genio di una delle artiste più influenti del ‘900, aperta fino al 22 giugno 2025. Altra esposizione da non perdere è quella dedicata ai 20 anni di Giorgio Armani, in programma fino al 28 dicembre 2025 presso l’Armani Silos.

Infine, la mostra di Campari, che presenta opere di grandi artisti del Novecento, è visitabile fino al 29 giugno 2025 presso la Galleria Campari.

Eventi gastronomici

Per gli amanti del buon cibo, Milano offre un festival di street food dal 30 maggio al 2 giugno 2025 a Villa Casati Stampa, dove si possono gustare hamburger, focacce e arrosticini. Inoltre, la sagra del pesce, che si svolgerà dal 30 maggio all’8 giugno 2025, promette piatti deliziosi e un’atmosfera festosa.

Questi eventi rappresentano solo un assaggio delle molteplici attività che Milano ha da offrire nei prossimi mesi. Con un calendario ricco di occasioni di svago e cultura, ogni visitatore potrà trovare qualcosa di interessante da fare nella capitale meneghina.