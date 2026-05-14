Adotta una piantina con Custodiscimi e contribuisci a Forestami

Scopri come candidarti come custode del verde e dove ritirare la tua piantina a Milano e in città metropolitana

La campagna Custodiscimi torna con l’obiettivo di trasformare piccoli gesti domestici in risultati concreti per il paesaggio urbano. Promossa da Forestami insieme a Legambiente Lombardia e con il sostegno di Fondazione Alia Falck, l’iniziativa mette a disposizione 2.500 piantine forestali provenienti dal Vivaio Forestale Regionale di ERSAF a Curno (BG).

I partecipanti sono invitati a ospitare le giovani piante su balconi, terrazzi o giardini privati dalla primavera fino all’autunno, contribuendo così a creare un vivaio urbano diffuso funzionale alla futura piantumazione in città.

Il programma si inserisce nel più ampio progetto Forestami, nato per aumentare la copertura arborea della Città metropolitana di Milano con l’obiettivo complessivo di piantare tre milioni di alberi. Le piantine affidate ai cittadini saranno riconsegnate a novembre agli agronomi che ne valuteranno lo stato di salute e decideranno la destinazione per gli interventi di forestazione 2026-2027. Durante il periodo di custodia i partecipanti ricevono supporto tecnico e momenti formativi organizzati da Legambiente Lombardia e dagli esperti di Forestami.

Come funziona Custodiscimi

Partecipare è semplice: sul sito dedicato è disponibile un form per candidarsi come custode del verde, una figura simbolica che assume la responsabilità temporanea della cura della piantina. Ogni affidamento è sancito da un patto di custodia, documento simbolico che promuove fiducia, responsabilità e condivisione di informazioni tra organizzatori e cittadini. Il ritiro delle piante è previsto per sabato 16 maggio 2026, dalle ore 10 alle 13, in punti di distribuzione dislocati nei nove Municipi di Milano e in diversi Comuni dell’area metropolitana; le disponibilità sono limitate e gli slot saranno assegnati fino a esaurimento.

Iscrizione, supporto e riconsegna

Dopo la registrazione, i custodi ricevono indicazioni pratiche per la cura delle giovani piante e possono rivolgersi agli esperti di Forestami per chiarimenti tecnici via mail all’indirizzo indicato nella pagina ufficiale (la casella sarà attiva a partire dal 18 maggio). Nel corso dei mesi saranno organizzati incontri di formazione, workshop e momenti di confronto per migliorare le pratiche di vivaio domestico. A novembre le piantine dovranno essere riconsegnate: gli agronomi verificheranno lo stato vegetativo e decideranno quali esemplari destinare ai futuri impianti di forestazione urbana.

Eventi e iniziative collaterali

Questa edizione di Custodiscimi è accompagnata da un ricco calendario di attività distribuite sul territorio: passeggiate naturalistiche, laboratori di urban gardening, visite guidate e letture dedicate ai più piccoli che affiancano il gesto tecnico dell’affido con momenti di scoperta della natura in città. Le iniziative sono pensate per favorire conoscenza e partecipazione, trasformando la cura di una singola piantina in un’esperienza collettiva che valorizza la biodiversità urbana e il benessere comunitario.

Percorso per adolescenti

Un progetto speciale, curato da Magma Impresa Sociale, è rivolto ai ragazzi tra i 13 e i 19 anni: si tratta di un percorso che esplora il rapporto tra natura e benessere psicofisico attraverso laboratori, incontri e attività esperienziali. L’obiettivo è coinvolgere le nuove generazioni affinché comprendano il valore ecologico e sociale degli alberi, promuovendo una pratica sostenibile e duratura nel tempo.

Luoghi di ritiro e punti sul territorio

I punti di consegna nel Comune di Milano coprono tutti i nove Municipi, offrendo punti di riferimento facilmente raggiungibili per chi decide di diventare custode: Municipio 1 Cascina Nascosta (Viale Emilio Alemagna, 14), Municipio 2 Orti di Via Padova (Via Carlo Esterle), Municipio 3 Cascina Biblioteca (Via Casoria, 50), Municipio 4 Cascina Nocetum (Via S. Dionigi, 77), Municipio 5 Agriturismo Podere Ronchetto (Via Pescara 37), Municipio 6 Giardino Milano Green Way (Via Italo Svevo, 3), Municipio 7 Mare Culturale Urbano (Via Quinto Cenni, 11), Municipio 8 Il ParteciPrato (Via Luigi Giuseppe Faravelli, 31) e Municipio 9 Parco Nord Milano, Cascina Centro Parco (Via Gian Carlo Clerici, 150, Sesto San Giovanni). Questi luoghi saranno i punti di riferimento per il ritiro dalle 10 alle 13 del 16 maggio.

Punti nella Città metropolitana

Oltre a Milano, le piantine saranno distribuite anche in diversi Comuni aderenti: Casorezzo (Villa Comunale), Carugate (Ingresso Atrion, Biblioteca civica), Cerro al Lambro (Giardino della scuola primaria di Riozzo), cesano boscone (Circolo Legambiente Abete Rosso, Oasi dei nuovi nati), Cusago (Corte Madonnina), Gorgonzola (Circolo Legambiente Il Pane e le Rose), Paderno Dugnano (Circolo Legambiente Grugnotorto), Trezzo sull’Adda (Piazzale di Villa Crivelli) e Vermezzo con Zelo (Piazza Roma). La rete territoriale facilita il coinvolgimento locale e la creazione di una piccola comunità di custodi impegnati nella crescita delle future foreste urbane.

Infine, l’affidamento di una piantina è pensato come un atto concreto di partecipazione civica: oltre al contributo pratico alla forestazione urbana, diventa occasione di apprendimento e sensibilizzazione. Chi sceglie di partecipare entra a far parte di una comunità che, con piccoli gesti quotidiani, sostiene il progetto più ampio di Forestami e lavora per rendere Milano e la sua area metropolitana più verde, sana e resiliente.