Un bambino di undici anni è stato investito mentre attraversava la strada vicino alla scuola.

Un pomeriggio di paura a Cesano Boscone

Oggi, pochi minuti prima delle 14, un incidente stradale ha scosso la comunità di Cesano Boscone. Un bambino di undici anni è stato investito mentre stava uscendo da scuola in via Bramante. Fortunatamente, le sue condizioni non sono gravi, ma l’episodio ha sollevato preoccupazioni tra i genitori e i residenti della zona.

La dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane alunno stava attraversando la strada in corrispondenza delle strisce pedonali quando è stato colpito da un’automobile. L’automobilista, a quanto pare, non si è accorto della presenza del bambino, che ha attraversato la strada di corsa. Questo incidente mette in evidenza l’importanza della sicurezza stradale, specialmente nelle vicinanze delle scuole, dove i bambini sono spesso distratti e possono non prestare attenzione al traffico.

Intervento dei soccorsi

Immediatamente dopo l’incidente, sono intervenute le forze dell’ordine e un’ambulanza della Croce Rossa, inviata dalla centrale operativa del 118. I soccorritori hanno stabilizzato il bambino sul posto e lo hanno trasportato in codice giallo all’ospedale San Carlo, dove attualmente si trova in compagnia dei suoi genitori per ulteriori accertamenti medici. Le autorità stanno ora conducendo indagini per chiarire la dinamica dell’incidente e verificare le versioni dei testimoni.

La reazione della comunità

Questo incidente ha suscitato una forte reazione tra i residenti di Cesano Boscone, molti dei quali si sono detti preoccupati per la sicurezza dei bambini che frequentano le scuole della zona. È fondamentale che vengano adottate misure di sicurezza adeguate per prevenire futuri incidenti, come l’installazione di segnali stradali più visibili e l’aumento della vigilanza nelle ore di ingresso e uscita degli studenti.