Milano si prepara a una stagione di grandi concerti con un piano condiviso tra Comune, forze dell’ordine, Atm e promoter per gestire sicurezza, mobilità e impatto sui quartieri; misure chiave riguardano San Siro, gli ippodromi e i parcheggi di interscambio

Con l’avvicinarsi della stagione dei grandi concerti, l’amministrazione cittadina ha messo a punto un pacchetto di misure per coordinare sicurezza, mobilità e gestione dei flussi in occasione degli eventi. Il piano nasce da un confronto tra Comune, Forze di polizia, Vigili del Fuoco, Protezione civile, Polizia locale, AREU, AMAT, promoter e proprietari delle aree che ospitano spettacoli, con particolare attenzione alle location più coinvolte come San Siro, l’Ippodromo La Maura e l’Ippodromo del Galoppo.

L’obiettivo dichiarato è rendere compatibile lo svolgimento degli eventi con la qualità della vita dei residenti, limitando ingorghi, soste abusive e disagi, e favorendo l’utilizzo del trasporto pubblico e di soluzioni alternative alla vettura privata.

Il quadro operativo: chi fa cosa

Il piano operativo prevede responsabilità condivise e interventi sul terreno: la Polizia locale e le Forze dell’ordine presidiano i varchi e le arterie limitrofe, i promoter gestiscono convenzioni con parcheggi privati e i tecnici di AMAT raccolgono dati per ottimizzare gli instradamenti. Questo approccio integrato mira a garantire un deflusso ordinato e a prevenire criticità che in passato hanno causato ingorghi e lamentele

Zone di accesso e gestione delle soste

Per limitare il traffico privato vengono confermate le cosiddette zone rosse e aree di filtraggio pedonale che favoriscono l’accesso in sicurezza. Sono previste convenzioni per parcheggi in struttura vicino alle venue e un intensificato controllo del territorio per contrastare la sosta selvaggia, fenomeno che crea disagi nei quartieri residenziali.

Potenziamenti del trasporto pubblico e regole sugli orari

Parte centrale del piano è il rafforzamento dell’offerta di trasporto: alcune linee metropolitane saranno prolungate negli orari serali nei giorni di evento, e parcheggi di interscambio potranno restare aperti più a lungo per favorire il passaggio dai mezzi privati al trasporto pubblico. Gli organizzatori contribuiscono economicamente alle misure di potenziamento, secondo la delibera comunale.

Dettagli pratici per i viaggiatori

Per agevolare l’arrivo e la partenza degli spettatori, sono previsti prolungamenti di orario per specifiche linee metropolitane e aperture straordinarie dei parcheggi di interscambio. L’uso della bicicletta viene incoraggiato con possibili convenzioni per parcheggi custoditi, mentre le navette e i collegamenti con le stazioni metro facilitano lo spostamento dalle aree periferiche e dai parcheggi lontani.

Focus sulle principali sedi: San Siro e ippodromi

Le sedi che concentrano il maggior numero di appuntamenti sono oggetto di piani mirati. Per lo stadio San Siro e per gli ippodromi sono stati studiati flussi pedonali, corridoi di accesso e aree di smistamento per ridurre gli impatti sulle vie limitrofe. Per tutte le location resta in vigore il limite di chiusura degli spettacoli entro le 23:30 e l’imposizione di pause settimanali per limitare la continuità degli eventi sul territorio.

Interventi di monitoraggio e raccolta dati

AMAT e il Politecnico hanno condotto rilevazioni sull’utilizzo dei mezzi pubblici e sulle soste in strada: i dati mostrano un incremento nell’uso del trasporto pubblico in alcune aree e una diminuzione della sosta irregolare, evidenziando come le misure adottate possano produrre risultati progressivi se accompagnate da azioni mirate e comunicazione ai cittadini.

Tensioni e richieste dei municipi

Non mancano critiche e osservazioni da parte dei rappresentanti dei municipi coinvolti, che segnalano difficoltà nella fase di consultazione e problemi concreti nel deflusso dei residenti. Alcuni consiglieri hanno chiesto interventi più incisivi contro la sosta nelle vie residenziali e una maggiore previsione di rastrelliere per chi arriva in bicicletta.

Le istituzioni rispondono sottolineando l’importanza di un cambiamento culturale che porti più spettatori a scegliere modalità di trasporto sostenibili, insieme a campagne informative che i promoter possono veicolare durante le promozioni degli eventi.

Conclusioni: un equilibrio da raggiungere

Il piano per la stagione dei concerti si basa su un equilibrio delicato: far convivere grandi numeri di pubblico con la vivibilità dei quartieri richiede coordinamento, risorse e monitoraggio continuo. L’efficacia delle misure dipenderà dall’applicazione puntuale dei protocolli, dalla collaborazione tra enti e dalla risposta dei cittadini nel preferire alternative alla macchina privata, contribuendo così a rendere più sostenibile la stagione degli eventi a Milano.