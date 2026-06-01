A Rovellasca la 15ª edizione del Torneo del Tricolore mette insieme 52 squadre e più di 600 bambini: un evento che unisce competizione, memoria e formazione civica promosso dalla società rossoblù

Il comune di Rovellasca, in provincia di Como, ospita una manifestazione che mescola sport e impegno educativo: la 15ª edizione del Torneo del Tricolore. La rassegna è iniziata il 30 maggio 2026 e si concluderà il 2 giugno 2026, giorno della Festa della Repubblica, e coinvolge oltre 600 giovani calciatori nati tra il 2013 e il 2026. L’appuntamento non è solo una vetrina sportiva, ma anche un momento di memoria e di crescita per le società e le famiglie coinvolte.

Un evento numericamente significativo

Quest’anno il torneo registra numeri importanti: sono presenti 52 squadre provenienti prevalentemente dal milanese, dalla Brianza e dal comasco. Le gare si susseguono per quattro giornate, con calendari che impegnano i partecipanti in confronti continui sul campo. L’affluenza e l’organizzazione dimostrano la solidità del progetto sportivo del territorio e la capacità del club organizzatore di gestire manifestazioni su larga scala.

Struttura della partecipazione

Le formazioni coinvolte coprono le fasce d’età dalla scuola calcio alle categorie giovanili, offrendo opportunità di crescita tecnica e relazionale. Per molte famiglie e allenatori il torneo è un banco di prova dove si valutano atteggiamenti come fair play, rispetto delle regole e collaborazione. Il calendario serrato favorisce la possibilità di mettere in pratica quanto imparato durante l’anno senza perdere di vista l’aspetto formativo.

Memoria e valori civici al centro

La manifestazione si svolge in concomitanza con il Memorial Nicolò Rubino, istituito in ricordo di un giovane calciatore del Rovellasca scomparso prematuramente. Il legame tra torneo e memorial sottolinea l’intento degli organizzatori di trasformare lo sport in uno strumento di ricordo e di educazione ai valori. Il presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Federico Romani, ha sottolineato come il calcio possa essere «un veicolo straordinario per promuovere l’educazione civica e la formazione culturale» e ha proposto il conferimento di un riconoscimento ai vertici della società.

Educazione attraverso lo sport

Secondo Paolo Bruzzese, direttore generale del Rovellasca, l’investimento principale è sui ragazzi: conciliare la pratica sportiva con la crescita formativa è una priorità dichiarata. Attraverso iniziative come il torneo e le attività quotidiane della scuola calcio, il club cerca di trasferire valori sani e un senso di responsabilità. L’attenzione non è rivolta solo al risultato agonistico, ma anche alla costruzione di comportamenti positivi dentro e fuori dal campo.

La crescita della società rossoblù

La società calcistica del Rovellasca ha consolidato negli anni una crescita sia quantitativa sia qualitativa. La scuola calcio è riconosciuta come società di terzo livello FIGC ed è affiliata all’Atalanta. L’organico totale conta oggi 310 tesserati con squadre iscritte in tutte le categorie federali. La prima squadra milita nel campionato di Promozione, mentre sulla formazione Juniores regionale si concentrano aspettative importanti per il futuro.

Risultati e infrastrutture

L’incremento dei numeri si accompagna a un miglioramento delle strutture e dei risultati sportivi: impianti più curati, staff tecnico qualificato e una gestione organizzativa in grado di sostenere eventi come il Torneo del Tricolore. Questi fattori contribuiscono a rendere il club attrattivo per le famiglie e a creare percorsi di crescita per i ragazzi interessati a perseguire una carriera calcistica o semplicemente a praticare uno sport sano.

Prospettive e prossimi appuntamenti

Il calendario del Rovellasca non si esaurisce con le finali del 2 giugno: la società ha già fissato nuove iniziative per ampliare il proprio bacino d’utenza. Nella prima settimana di luglio saranno organizzati gli Open Day ufficiali, momenti dedicati a prove e iscrizioni per accogliere ulteriori giovani atleti nella famiglia rossoblù. Queste giornate rappresentano anche un’opportunità per genitori e ragazzi di conoscere lo staff, i programmi tecnici e le modalità di allenamento.

Opportunità per le nuove leve

Gli Open Day servono a selezionare e orientare i nuovi iscritti, a presentare la filosofia educativa della società e a illustrare i percorsi destinati a ciascuna fascia d’età. Partecipare a questi appuntamenti permette di capire come il club intende coniugare formazione sportiva e crescita personale, offrendo uno spazio dove competizione e apprendimento convivono.

In sintesi, il Torneo del Tricolore a Rovellasca è molto più di una competizione giovanile: è uno spazio di incontro che unisce memoria, sviluppo della scuola calcio e promozione di valori civici. Con 52 squadre e oltre 600 piccoli atleti impegnati fino al 2 giugno 2026, l’evento conferma il ruolo centrale dello sport locale come fattore educativo e sociale.