Un'esposizione monografica dedicata a Man Ray riunisce fotografie, dipinti, ready-made e film nella Villa dei Capolavori di Mamiano di Traversetolo; la mostra offre un percorso che mette in luce la natura interdisciplinare e sperimentale dell'artista.

La Fondazione Magnani-Rocca apre le porte a una delle più ampie retrospettive mai dedicate a Man Ray, proponendo un percorso espositivo che mette al centro la natura pluridisciplinare del suo lavoro. Collocata nella storica Villa dei Capolavori a Mamiano di Traversetolo, la rassegna riunisce oltre 250 opere, tra fotografie iconiche, dipinti, oggetti trasformati e sequenze cinematografiche, offrendo ai visitatori una lettura completa di uno dei protagonisti delle avanguardie del Novecento.

Un allestimento totale tra immagini e oggetti

La mostra intitolata Man Ray: tutto racconta come l’artista abbia costantemente sfidato e rimodellato i confini tra tecniche: dalla fotografia alla pittura, dal design al cinema. Tra i pezzi più noti esposti spicca Le Violon d’Ingres (1924), la fotografia che disegna sulla schiena di Kiki de Montparnasse le effe di un violino, immagine diventata simbolo del suo approccio iconoclasta. Accanto ai ritratti di Lee Miller e Nusch Éluard, il percorso comprende rayographs, solarizzazioni e portfolio come la cartella Électricité del 1931.

Ready-made, design e provocazioni

Il nucleo dedicato agli oggetti raccoglie esempi celebri di ready-made e progetti di design: dal ferro da stiro chiodato di Cadeau (1921) al metronomo decorato con l’occhio di Lee Miller, fino a mobili come Palettable. Questi pezzi testimoniano la volontà di Man Ray di concepire opere ripetibili e suscettibili di trasformazione, oltre a ribadire la sua influenza su generazioni successive, incluso il dialogo indiretto con figure come Andy Warhol.

Il percorso cronologico e tematico

L’allestimento segue un filo che attraversa le fasi della carriera dell’artista: dai primi esperimenti americani e dall’adesione al Dadaismo fino all’esperienza parigina a partire dal 1921, dove Man Ray si integra nel circuito delle avanguardie sotto l’egida di figure come Marcel Duchamp. Le sale espositive alternano fotografie di moda e ritratti a lavori pittorici e installazioni che mostrano la persistenza della sua vena pittorica anche tra gli anni Trenta e il secondo dopoguerra.

Film e allestimenti storici

Non mancano le testimonianze cinematografiche sperimentali che rendono esplicita l’idea di arte totale perseguita dall’artista. Il progetto ricostruisce inoltre momenti chiave delle mostre surrealiste, come la famosa sala della Résurrection des Mannequins del 1938, dove l’incontro tra pittura, scultura e scenografia generò installazioni memorabili.

La sede e le informazioni di visita

La rassegna si svolge nella Villa dei Capolavori, residenza che ospita la collezione di Luigi Magnani con opere di Monet, Renoir, Cézanne, Goya, Tiziano, Dürer, de Chirico e una ricca raccolta di Giorgio Morandi. Il complesso comprende arredi storici e un ampio Parco Romantico che completa l’esperienza di visita con percorsi all’aperto, alberi monumentali e pavoni.

Orari, biglietti e visite guidate

La Fondazione osserva orari regolari: dal martedì al venerdì dalle 10 alle 18 (biglietteria fino alle 17) e sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 19 (biglietteria fino alle 18). Il prezzo del biglietto intero è di 15 euro, comprensivo dell’accesso alle raccolte permanenti, al Parco Romantico e agli Armadi segreti; sono previste riduzioni per gruppi e tariffe speciali per scuole e minori. Le visite guidate con guida specializzata si svolgono il sabato pomeriggio e la domenica in più turni, con costi che includono ingresso e accompagnamento.

Contesto culturale e calendario mostre

La retrospettiva di Man Ray si inserisce in un calendario espositivo ricco nelle città italiane: tra le iniziative segnaliamo esposizioni in città come Bologna (MAMbo, 28 gennaio-31 maggio 2026), Torino (CAMERA, 12 febbraio-2 giugno 2026), Rovereto (Mart, 28 marzo-27 settembre 2026) e Milano (BFF Gallery, 5 maggio-26 novembre 2026). Queste programmazioni riflettono un interesse diffuso verso il Novecento e le sue ricerche visive, offrendo diverse prospettive sul rapporto tra fotografia, pittura e contemporaneità.

Per aggiornamenti su orari, prenotazioni e servizi accessori è consigliabile consultare il sito ufficiale della Fondazione Magnani-Rocca, dove sono disponibili informazioni aggiornate sulla mostra, il catalogo curato dai curatori e i testi critici che accompagnano l’esposizione.