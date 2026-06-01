Allerta meteo arancione per pioggia su Milano fino al 3 giugno 2026. Indicazioni della Protezione Civile e comportamenti di sicurezza consigliati.

Allerta meteo arancione per pioggia sulla zona di Milano, valida fino al 3 giugno 2026, 01:59. La segnalazione è stata emessa dalla Protezione Civile ed è consultabile sul sito istituzionale della stessa fonte.

Il livello arancione, nella scala MeteoAlarm adottata dalla Protezione Civile, indica un rischio elevato. Si ricorda che il livello giallo corrisponde a rischio ordinario, mentre il livello rosso indicherebbe rischio molto elevato. In caso di allerta arancione possono verificarsi fenomeni che richiedono attenzione e misure precauzionali.

Per il tipo di allerta “pioggia” possono verificarsi precipitazioni insistenti e temporali associati a fulminazioni e raffiche di vento. Si segnala la possibilità di suolo scivoloso e di accumuli localizzati di acqua in aree depresse. In presenza di vento possono verificarsi sollecitazioni su alberi, cornicioni e strutture provvisorie; in caso di fenomeni misti è possibile che più pericoli si presentino contemporaneamente.

Si raccomanda di prestare cautela negli spostamenti e di evitare comportamenti a rischio. Si invita a non sostare in sottopassi e in garage interrati e a non restare vicino a fiumi o torrenti che potrebbero vedere variazioni di livello; si consiglia inoltre di allontanarsi da alberi, cornicioni e ponteggi in caso di vento intenso. Per emergenze è opportuno contattare il numero 112. Per informazioni ufficiali e aggiornamenti si rimanda al sito della Protezione Civile: https://www.protezionecivile.gov.it/it/dipartimento/attivita/avvisi-allerte-meteo-idro/. Si raccomanda di seguire le indicazioni delle autorità locali e di limitare gli spostamenti non indispensabili fino al termine dell’allerta.