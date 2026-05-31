Il questore Bruno Megale ha sospeso per quindici giorni la licenza del B&B Ponte Lambro in via Monte Oliveto 6 dopo che la polizia ha rintracciato un uomo destinatario di revoca dell'affidamento in prova. Le verifiche amministrative hanno evidenziato omissioni nella comunicazione degli ospiti all'Alloggiati Web durante le ultime due settimane di marzo 2026.

La Polizia di Stato di Milano ha disposto una misura cautelare amministrativa nei confronti di una struttura ricettiva del quartiere Ponte Lambro. Il provvedimento, firmato dal questore Bruno Megale, ha comportato la sospensione della licenza per quindici giorni per il B&B situato in via Monte Oliveto 6. A far scattare l’intervento sono stati controlli che hanno unito aspetti di ordine pubblico e verifiche documentali.

La decisione è stata notificata al titolare il 29 maggio dagli agenti del Commissariato Mecenate, a conclusione di accertamenti iniziati dopo un episodio avvenuto nei mesi precedenti. L’intervento ha evidenziato sia una situazione di criticità legata a un ospite che a irregolarità nella gestione amministrativa della struttura.

Il caso che ha attivato i controlli

Nel corso di un controllo effettuato a marzo dagli agenti di via Quintiliano, è stato rintracciato all’interno del B&B un uomo con precedenti penali destinatario di un decreto di revoca della misura alternativa dell’affidamento in prova alla detenzione in carcere. Secondo gli accertamenti, l’ospite aveva dichiarato di essere presente nella struttura da quattro/cinque giorni in seguito ad accordi presi con il proprietario.

Arresto e conseguenze immediate

A seguito della verifica dell’atto restrittivo, gli agenti hanno eseguito l’arresto dell’uomo. L’episodio, che ha riguardato l’esecuzione di un provvedimento giudiziario, ha messo sotto i riflettori le procedure di gestione degli alloggi e la necessità di rispettare gli obblighi di comunicazione verso le forze dell’ordine.

Irregolarità amministrative riscontrate

Dalle verifiche successive all’arresto è emerso un altro elemento rilevante: il gestore del B&B non aveva trasmesso le generalità degli ospiti attraverso il portale Alloggiati Web della Polizia di Stato per un periodo definito. In particolare, gli accertamenti hanno evidenziato l’assenza di comunicazioni relative agli ospiti per le ultime due settimane di marzo 2026.

Obblighi previsti e violazioni

Le strutture ricettive sono tenute a segnalare tempestivamente la presenza dei clienti all’ufficio competente tramite il sistema telematico. La mancata registrazione configura una violazione amministrativa e può avere riflessi penali se collegata ad altri reati. Nel caso in esame, l’omissione ha portato al deferimento del titolare all’Autorità Giudiziaria per la mancata comunicazione delle generalità degli ospiti.

Motivazioni della sospensione

Il provvedimento adottato dal questore ha una finalità preventiva: tutelare ordine e sicurezza pubblica e assicurare il rispetto delle norme che regolano le attività aperte al pubblico. La sospensione di quindici giorni della licenza rappresenta una misura temporanea che mira a interrompere situazioni ritenute potenzialmente pericolose o non conformi alle regole.

Secondo la ricostruzione degli agenti, la presenza di un soggetto destinatario di revoca di una misura alternativa, unita alla mancata registrazione degli ospiti, ha creato le condizioni per un intervento dell’Autorità di pubblica sicurezza. La notifica avvenuta il 29 maggio ha formalizzato la sospensione e avviato gli ulteriori passaggi amministrativi e giudiziari.

Implicazioni per il gestore e per il territorio

Il gestore della struttura dovrà affrontare il procedimento giudiziario per la mancata trasmissione dei dati, oltre a eventuali sanzioni amministrative legate alla sospensione dell’attività. Per il quartiere e per gli utenti, la vicenda sottolinea l’importanza del rispetto delle regole nella gestione degli alloggi e della collaborazione tra cittadini, esercenti e forze dell’ordine.

La vicenda del B&B di via Monte Oliveto 6 è un esempio di come controlli routinari possano portare alla luce problemi di sicurezza e di correttezza amministrativa. L’intervento della Polizia di Stato e la sospensione disposta dal questore vogliono essere un richiamo al rispetto delle procedure previste dalla legge e alla responsabilità degli operatori del settore.

Prospettive e prossimi passi

Oltre all’iter giudiziario per il titolare, la sospensione temporanea offre anche l’opportunità per una verifica più ampia delle pratiche gestionali della struttura. Le autorità competenti potranno effettuare ulteriori controlli per accertare la piena regolarità delle attività e la corretta applicazione degli obblighi di comunicazione previsti per le strutture ricettive.

Resta fondamentale la collaborazione tra cittadini, operatori e forze dell’ordine per garantire che i servizi ricettivi operino nel rispetto della legge e della sicurezza collettiva.