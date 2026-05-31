Una panoramica chiara della carta dei servizi di Triennale Milano: principi, modalità di accesso, servizi per famiglie, politiche di accessibilità e obiettivi strategici. Tutto quello che serve per orientarsi nel Palazzo dell’Arte e nelle attività del Museo del Design Italiano.

La Carta della qualità dei servizi di Triennale Milano delinea regole, diritti e impegni che collegano l’istituzione al suo pubblico. Questo testo riassume in modo accessibile i principi ispiratori, le informazioni pratiche per la visita e i servizi offerti, mettendo in evidenza come il Palazzo dell’Arte organizza attività espositive, didattiche e di accoglienza.

Principi di base e identità istituzionale

La carta si fonda su valori quali uguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, sicurezza e chiarezza. In pratica, l’istituzione garantisce l’accesso ai servizi senza discriminazioni e si impegna a rendere fruibili le attività anche alle persone con disabilità fisiche, sensoriali o cognitive. Il ruolo di Triennale Milano come fondazione culturale è quello di promuovere ricerche, esposizioni e un dialogo multidisciplinare su design, architettura, arti visive e performative.

Finalità e valori

Il documento sottolinea l’intento di favorire la libera partecipazione, la circolazione del patrimonio culturale e la libertà di espressione. Il personale è chiamato a comportarsi con cortesia e professionalità, adottando procedure semplificate e linguaggio accessibile per agevolare l’esperienza del pubblico.

Informazioni pratiche per la visita

La sede principale è il Palazzo dell’Arte in via E. Alemagna 6, Milano. Per contatti sono disponibili il sito triennale.org, l’email info@triennale.org e il numero +39 02 72 4343 -1. L’accesso è garantito con regolarità secondo gli orari pubblicati: orari di apertura, biglietti e riduzioni sono chiaramente indicati sui canali ufficiali e in biglietteria.

Biglietti, membership e code

Alcune aree sono visitabili gratuitamente mentre mostre e spettacoli prevedono tariffe distinte. Sono previste agevolazioni per studenti, under 30, over 65 e persone con bisogni speciali. È possibile acquistare i biglietti online su tickets.triennale.org o in biglietteria; la membership offre quattro livelli con vantaggi su ingressi, eventi e sconti allo store e nella ristorazione. In caso di affluenza elevata il personale di mediazione gestisce i flussi e le code all’ingresso.

Servizi di accoglienza, didattica e spazio per le famiglie

All’entrata c’è un info point dove ritirare materiale informativo e depositare bagagli ingombranti; la struttura dispone di armadietti e guardaroba. Triennale propone visite guidate, attività laboratoriali e percorsi education per scuole e famiglie, organizzati dal dipartimento Education interno. Per prenotare visite didattiche si utilizza l’indirizzo visiteguidate@triennale.org o i moduli online.

Spazi per bambini e servizi dedicati

Lo spazio Gioco al Piano parco è pensato per le famiglie con aree modulari, fasciatoio, prestito di passeggini e materiali per attività. Sono disponibili gli Album Junior, una pubblicazione per bambini che accompagna la visita alla Collezione, distribuita gratuitamente all’ingresso e scaricabile dal sito. Il bar e i ristoranti propongono menu e servizi adatti alle esigenze dei più piccoli.

Accessibilità e inclusione

Il Palazzo è privo di barriere architettoniche, dotato di ascensori e ausili per la mobilità. Le mostre integrano strumenti accessibili come video in LIS, testi in Easy to Read, pannelli con caratteri ingranditi, Braille, mappe tattili e audio-descrizioni. Il teatro offre sovratitoli, audiodescrizioni e visite tattili per facilitare la fruizione degli spettacoli.

Guide e materiali digitali

All’interno dei percorsi espositivi alcuni contenuti sono raggiungibili tramite QR code che rimandano a podcast e materiali audio. È possibile scaricare dal sito la guida accessibilità realizzata con LEDHA, che dettaglia come raggiungere la sede e le soluzioni disponibili per le persone con disabilità.

Collezioni, sicurezza e gestione degli spazi

Il Museo del Design Italiano conserva e espone una selezione di oltre 400 oggetti provenienti dalla collezione storica di Triennale, esponendo pezzi che raccontano la storia del design italiano. Il Palazzo dell’Arte è dotato di impianti antincendio, sistemi di allarme, sorveglianza continua e controllo climatico per garantire la conservazione delle opere (temperatura e umidità monitorate regolarmente).

Depositi e consultazione

I depositi non sono accessibili al pubblico; archivi e documentazione sono consultabili tramite le sezioni dedicate sul sito triennale.org. Le attività di conservazione e i lavori di restauro sono condotti sotto la supervisione degli enti competenti per tutelare il valore storico e architettonico del Palazzo.

Infine, la carta stabilisce le procedure per presentare reclami e suggerimenti (info@triennale.org o modulo in biglietteria), i meccanismi di customer satisfaction e gli obiettivi di miglioramento strategico volti a rafforzare la partecipazione, la reputazione e la valorizzazione del patrimonio culturale.